Nel rodeo di 3^ a villa Guidini comandano i veneziani Puppo e Zecchini

Al tennis club Villa Guidini di Zero Branco il Rodeo di 3^ categoria maschile con 31 tennisti è andato al favorito Alain Puppo. Competizione diretta da Paolo Favata e coordinata da Pasquale Glorioso è andata al maestro di Portogruaro. In finale in due ottimi set, per lo spettacolo, ha partecipato il giocatore del Tennis Club Mestre Alessandro Zecchini, che si è presentato con due vittorie all’epilogo. Terzi posti per Filippo Emanuele Battiston del Bolzano e per il veterano di casa Massimiliano Tesser. Con tre vittorie si è distinto un altro tennista di casa, Carlo Chinellato. Terza giornata di gare nell’Open maschile di Villorba presso il Park con 117 tennisti, Trofeo Vp Verniciature. Terza vittoria per Cesare Zizza degli Ospedalieri di Treviso e per il castellano Riccardo Marchesan. Avanzano Ludovico Conte, Giulio Sturaro, Alessandro Tonelli, Simone Gianni, Paolo Simioni, Matteo Tonicello, Andrea Bronca. Scalda i motori il campione provinciale ed alfiere di casa Michele Frate. Nel main draw dell’Ibi di Padova con 13.000 €, nei sedicesimi di finale il derby trevigiano tra Mattia Ghedin e Carlo De Nardi è andato a favore del primo, nonostante una buona prestazione della punta di diamante del Park di Villorba. Lunedì entra in campo un altro beniamino del Park Marco Speronello, testa di serie numero uno che oltre al caquet potrebbe staccare il biglietto per le qualificazioni degli internazionali di Roma. Ottima opportunità anche in coppia con Matteo Marfia, altro villorbese che sono dati come i favoriti del double. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile.