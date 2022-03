Al villa Guidini rodeo di 4^ categoria sul podio c'è Marco Zanon dell'Arca 974 di Spinea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile con 44 contendenti, diretto da Giuseppe Longordo e Pasquale Glorioso. Finale tutta tra veterani, con successo andato a Marco Zanon dell’Arca 974 di Spinea, che nell’ultima gara è riuscito a spuntarla per un paio di punti sul pordenonese Carlo Bullara del Porcia. Terzi posti per il favorito del seeding Antonio Mazzon dello Junior di Santa Lucia e per l’under 14 del Green Garden di Mestre Nicolò Zavan. Al Panatta Racquet Club è in corso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Sono 104 i tennisti in lizza. Quarti di finale pronti per essere giocati. Quattro gli incontri di Martedì 15. Alle 18 Covi-Berto con Giacomo De Marco tds n°4 ed il winner tra Peruzzo-Rossato con Edoardo Meggiorin tds n°3. Alle 19.30 il vincente tra Fereghino-Rignanese incontrerà la tds n°2 Matteo Pasotto e tra De Antoni-Ronchi è abbinato al favorito del seeding Massimo Bonacina. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Gianluca Viezzer e Renzo Mancuso. Avanzano Leonardo Toffolin, Andrea Pioni, Alessandro Cescon e Marco Paoletti tutti giocatori di casa, Davide Granzotto e Damiano Ongaro dello Sporting Magi, Daniele Facchin del Valdobbiadene, Denis Zorzal dell’Ormelle e l’under 18 Mattia Vardanega del Pederobba. Sono 99 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4. Le gare di Martedì 15 iniziano alle 18.00 fino alle ore 21 dove entreranno in gioco i 4.1. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.