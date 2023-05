Villa Guidini, il Rodeo maschile di 4^ è del giocatore dello junior Antonio Mazzon

A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria è di Antonio Mazzon. Erano 38 i giocatori agli ordini di Giuseppe Longordo e Francesco Salustri. Il giocatore dello Junior Sporting Santa Lucia ha regolato in finale al terzo set l’home player Fabrizio Rossi. Terzi posti per altri due esponenti carismatici di Villa Guidini Moreno Gomiero e Simone Zanon. Da annotare i 6 incontri disputati da Rossi Tre i tornei in corso.

Tornei in corso

A Vedelago torneo di 3^ categoria, iniziato dal 13 Maggio e che continuerà fino al 28. Competizione Fitp al maschile e femminile fino ai 3.3, con 133 partecipanti coordinati da Dean Pinezic. Sei le gare odierne con il seguente orario: ore 18 Lazzarotto-Torresan e Bogana-Milan; 19.30 Theodoli Ciccolini-Zara e Greta Pavan-Stefania Boscarino; alle 21 Tonicello-Corradini e Fossaluzza-Lombardo. Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Sono 6 draws da 16 per un totale di 96 giocatori diretti da Moira Baratto e Debora Comici. Dal 20 maggio al 4 giugno ad Altivole torneo di 3^ maschile e femminile con doppio maschile per 90 tennisti.

Iscrizioni aperte

Motta di Livenza tutto pronto per ospitare le tappe del Kinder Trophy. Il Mini dal 27 maggio al 4 giugno per i giovani 9-10-11 e 12 anni, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/5. Dal 2 al 15 Giugno al Park di Villorba torneo Open femminile per giocatrici dalle 4.4 in su. Sono 1.000 gli euro di montepremi, iscrizioni entro le ore 12 del 31/5 per le tenniste fino alle 3.5, per le altre n attesa di determinazione. Dal 2 all'11 giugno alla Barchessa di Casale sul Sile torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Già copiose le iscrizioni per questa competizione che coinvolge la base tennistica. Adesioni entro le ore 12 del 31 maggio. Dal 2 al 14 Giugno all’Ostani di Montebelluna torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 maggio, dirige Natalja Tonazzo. Junior Trophy dai 13 ai 16 anni si svolgerà dal 3/6 fino all'11 giugno e le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12 del 01 giugno.