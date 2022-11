A villa Guidini la tappa Tpra di doppio maschile vinta da Bassani e Candiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ben 10 coppie al via del torneo di doppio maschile al Tennis Club Villa Guidini di Zero Branco per la tappa Epic Race 2023 con ottimi giocatori, a partire dalla testa di serie Bassani/Candiano e da Zanon/Colladon. Una fase a gironi, tipica dei tornei di doppio, con Bassani/Candiano che andavano direttamente in semifinale; qui il vero “brivido” per loro quando il duo Fabris/Rosati li ha portati al tie break del terzo set, vinto al fotofinish. In finale Garin/Esposito hanno lottato con onore senza però riuscire a togliere la vittoria al duo consolidato Bassani/Candiano. Pronto un rodeo per il weekend 26 e 27 Novembre, a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni per giocatori di 4^ categoria solo maschile entro le ore 12 del 24/11. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra sempre a Vedelago per neofiti e giocatori fino ai 4.4. Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963 E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.