Al park di Villorba Bnl verso le battute finali. da Panatta si sta chiudendo il draw di 4^

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un centinaio i giocatori iscritti per la tappa provinciale del Bnl che oltre al titolo trevigiano 2022, stacca il biglietto per le fasi regionali. Competizione iniziata a metà Febbraio, che si concluderà il 13/3, diretta da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Competizione al singolo maschile giunta ai quarti di finale. Questi gli abbinamenti. Fabrizio Genovese animatore di casa Park che ha regolato le ambizioni di due giovani promettenti trevigiani, Ludovico Conte del Cornuda e Leonardo Granzotto del Motta di Livenza, affronterà Marcello Chiozzi dell’Eurosporting. Michele Frate non sarà il favorito nel derbyssimo di casa Park; dovrà vedersela con Alberto Hirschler già matador degli ultimi due rodeo provinciali. Nella parte bassa del draw altro giocatore di casa Giorgio Furlanetto abbinato alla tds numero due Andrea Camarin. Altro derby questo tra due soci dell’Atp trevigiana, la goliardica Associazione Tennis Pesce, che racchiude una trentina di racchette all’insegna del tennis e del divertimento. Nel femminile prima semifinale in programma nella serata di Mercoledì 9 alle ore 20 tra Elisa Maglione under 18 del Dlf e Sara Bianchini della Barchessa di Casale. L’altra semifinale riguarderà la castellana Sabrina Zigante con Giulia Favaro dello Sporting Life Center di Vacil, vera mina vagante che ha già totalizzato 4 vittorie. Chiudono la serata alle 21.30 il doppio femminile valido per l’accesso alla semifinale, tra il duo Galea-Forte e Migòlioranza-Lagonigro. L’altra semifinale sarà tra Favaro-Corsi e Bianchi-Zigante. Il draw di doppio del maschile attende solo di giocare la finale. Sono in lizza le coppie: Camarin-Frate e Marson-Granzotto, che a sorpresa hanno eliminato il duo testa di serie Carnio-Daniel. Al Panatta Racquet Club è in corso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Sono 104 i tennisti in lizza, draw top di 4^ in conclusione. Avanzano Gianluca Trevisanello, Claudio Baggio, Niccolò Fioletti, Roberto Vendramin, Nicola Bertolin, Tommaso Chiappini e Giovanni Busato. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con una cinquantina di concorrenti, coordinati da Loredana Venturini. Sono 70 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4, competizione che si concluderà il 27/3. Al Villa Guidini tutto pronto per il rodeo di 4^ maschile diretto da Giuseppe Longordo con 28 concorrenti. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.