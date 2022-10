Allo 0422 di Villorba il Campionato assoluto veneto di Padel Fit

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo 0422 di Villorba si sono tenuti i Campionati Assoluti Veneto di Padel. Sotto la direzione di Debora Comici, 60 i partecipanti con i seguenti risultati. Nel doppio maschile over 35 Davide Frison 2.4 e Barnaba Zanon 2.2 che in finale si sono aggiudicati il draw contro Alberto Nieri e Federico Riva 2.3 per 6/4 6/3. Nell’over 45 bissano il successo il duo patavino Zanon-Frison contro Diego Lavezzo e Federico Riva. Nel femminile over 35 la trevigiana Marta Conean 2.3 assieme alla vicentina Natasha Maree Vahala non hanno lasciato scampo alle loro avversarie vincendo tutti gli incontri in due set. L’ultima coppia in gara è stata quella di Daniela Favaro e Claudia Gregori.