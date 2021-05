1AIM Villorba Corse ci riprova alla 4 Ore del Red Bull Ring

Reduce dall'ottimo quarto posto di Barcellona il mese scorso, la scuderia scalda i motori in vista del secondo round della ELMS in Austria, a caccia di un altro risultato positivo con la Ligier-Nissan LMP3

E' alle porte il secondo round dell’European Le Mans Series per 1AIM Villorba Corse. Per la scuderia veneta protagonista nella classe dei prototipi LMP3 l'appuntamento è con la 4 Ore del Red Bull Ring, che si disputa il 14-16 maggio in Austria e che aveva già ospitato la serie endurance europea dell'ACO Le Mans dal 2013 al 2018.

Il team diretto da Raimondo Amadio si ripresenta al via della ELMS sul circuito di Spielberg, ai piedi delle Alpi della Stiria, schierando la Ligier JS P320 motorizzata Nissan per l’equipaggio formato dal driver trevigiano Alessandro Bressan, dal giovane romano Damiano Fioravanti e dal pilota greco Andreas Laskaratos. I tre driver e l’intera squadra sono reduci dall’ottima gara del mese scorso sul circuito catalano del Montmelò a Barcellona, dove 1AIM Villorba Corse ha sfiorato il podio, tagliando il traguardo in quarta posizione e dimostrandosi, fin dalle prove, subito competitiva all’esordio stagionale.

Sono 41 in totale gli equipaggi, con piloti e team provenienti da 29 nazioni diverse, che si sfideranno lungo i 4318 metri del circuito di Spielberg, con ben 16 vetture nella categoria LMP3. Il fine settimana austriaco accende i motori venerdì 14 maggio alle 13.00 con la prima sessione di prove libere. Sabato la seconda a partire dalle 10.00, mentre dalle 15.10 semaforo verde per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza per la competizione di 4 ore. Domenica 16 maggio il via della gara alle 11.00 con diretta sul sito www.europeanlemansseries.com.

Amadio, team principal, dichiara alla vigilia: “Il Red Bull Ring è un circuito particolare, corto ma non certo banale. Arriviamo dal quarto posto di Barcellona e in Austria dobbiamo cercare di conquistare di nuovo punti pesanti per la classifica. Avremo un'incognita meteo e il traffico in pista da gestire, però siamo convinti di schierare una line-up consistente e questo ci fa ben sperare per il weekend'”. Bressan aggiunge: “Dopo l'ottima prestazione di Barcellona non vedo l'ora di tornare in pista per continuare il trend positivo. Il Red Bull Ring è un circuito nuovo per me e quindi rappresenterà una nuova sfida, ma sono sicuro che con il team saremo in grado di lavorare in maniera da essere competitivi e poter fare un altro risultato di rilievo domenica”.

European Le Mans Series 2021 calendar: 18 apr. Barcelona (SPA); 16 may Red Bull Ring (AUT); 6 june Le Castellet (FRA); 11 july Monza (ITA); 19 sept. Spa (BEL); 24 oct. Portimao (POR).