Al Tennis Park Villorba parte il primo Open trofeo Vp Verniciatura

Partito il primo Open trofeo Vp Verniciatura presso i campi di via Rosselli del Tennis Park Villorba. Cinque i court a disposizione per i 200 tennisti in lizza. Erano oltre 350 quelli che si erano accreditati, ma l’organizzazione ha dovuto fare un cut off dai 4.2 per mantenere quantitativamente contenuto il numero consentito. Così da venerdi, sotto l’occhio vigile di Debora Comici e Moira Baratto per una precisa cabina di regia tutta rosa, si sono già misurati i vertici della quarta categoria.

Oggi dalle ore 9 fino alle 18 circa 60 i tennisti in lizza con trenta match in programma per dare il la al tabellone di 3^. Avanzano quindi: Marco Noventa del Mirano, Luigi Tegon della Canottieri Mestre, i giocatori di casa Riccardo Menon, e Luca Benetti, i pordenonesi Matteo Deias, Enrcico Carnelos, Claudio Gesualdi, Marco Dall’Antonia e l’under 14 Pietro Marchesin, il modenese Carlo Del Stabile, il moglianese Alfredo Gris, Davide Pavanati e Luciano D’Este dello Sporting Mestre, Manuel Zanardo, Luca Garbet, Cagnato William e Rudy Tonon dello Sporting Magi, Angelo Attolico e Massimiliano Tesser del Villa Guidini, il bolzanino Pietro Ferriolo, Alessandro Maldera del Peseggia, l’under 16 Francesco Biasotto del Porto Santa Margherita, Franco Zanardo e Matteo Chini del Ranazzurra di Conegliano, il veterano trevigiano Achille Sogliani, Giuseppe Bottega del Vacil, Dennis Da Dalt e Ferdinando Dufour dello Junior Santa Lucia, Matteo Zuccon dello Jesolo, Giancarlo Ruffin del Monselice.

