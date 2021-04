Open Nazionale di Padel trofeo Cupra di Villorba, i verdetti

Guerra Mattia/Romagnoli Riccardo su Zanon Barnaba/Sardella Edoardo per il tabellone maschile. Da Ponte Sabina/Dell’Agnese Letizia su Maddalena Cini/Viezzoli Maddalena per il tabellone femminile

Si e? concluso domanica 11 aprile al Club Padel 0422 presso il Park di Villorba, il primo Torneo Nazionale “CUPRA” con ben 128 partecipanti tra il tabellone maschile e femminile. Un grande risultato per il club villorbese che, appena dopo un anno dall’apertura della sezione Padel, è riuscito ad entrare nel giro delle manifestazioni che contano. Kermesse diretta dalla consolidata cabina di regia tutta rosa: Giudice Arbitro Debora Comici e Direttore di Gara Moira Baratto per tre giorni di gara, ma soprattutto per il lavoro dietro le quinte in queste ultime settimane, sia per quanto riguarda l’Open di Padel che quello precedente VP Verniciature di tennis.

Questi i vincitori: Guerra Mattia/Romagnoli Riccardo su Zanon Barnaba/Sardella Edoardo per il Tabellone Maschile; Da Ponte Sabina/Dell’Agnese Letizia su Maddalena Cini/Viezzoli Maddalena per il Tabellone Femminile.

Cini Maddalena/Viezzoli Elena su Colzada Alessia/Padoan Marina per il Tabellone di conclusione sezione intermedia di terza categoria. Prossimi appuntamenti allo 0422 17-18 Aprile Campionato Italiano TPRA ed ovviamente più avanti per un altro Torneo Open.