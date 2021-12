La stagione sportiva 2022 del park tennis di Villorba. Per la C è arrivata Anna Sturmigh

La stagione sportiva 2022 al Tennis Park di Villorba. Già tracciato il cronoprogramma dei tornei. Si inizia il primo di Aprile con l'Open maschile che durerà 12 giorni; poi toccherà a quello femminile dal 3 Giugno fino al 14/6. Non manca nemmeno un torneo giovanile, per dare l'opportunità di giocare in casa agli oltre 100 giovani del vivaio, e la data sarà dal 24/6 al 3 Luglio. Ci sarà spazio anche per i giocatori di 4^ categoria dal 2 al 13 Settembre. Rinforzato il cast dei tecnici, che oltre ai maestri nazionali Roberto Marian e Gianfranco Griso ci sono Marco Speronello, Kevin Da Ros, Sergio Messina, Rino De Luca e Maddalena Bettiol. In più nella palestra c'è a disposizione un personal trainer, che prepara atleticamente il settore agonistico. C'è a disposizione anche la psicologa dello Sport la Dottoressa Marcella Bounous, che da il suo apporto professionale ai giovani in competizione, per una sana crescita, agonisticamente armoniosa. Per il team della serie C femminile che per un soffio non è riuscito ad agguantare la B2, da poco è arrivato il rinforzo con la 21enne udinese Anna Sturmigh, che nel 2021 ha totalizzato il 76% di vittorie. Le altre squadre del club saranno la D1 maschile che pretende salire in serie C; la D2 e la D4 maschili e la seconda squadra della D2 femminile che già ipoteca il passaggio alla serie superiore. A Vedelago è in corso con l'Alpe Adria Accademy l'ultimo torneo regular per il 2021 di 4^ categoria maschile. Main draw che inizia Mercoledì con 6 gare giornaliere fino al 26/12. A Motta di Livenza Rodeo di Natale per giocatori di 4^ categoria dal 17 al 19/12. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 15/12 all’indirizzo mail: www.tennismotta.it.