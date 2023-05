Era l'anima del Villorba rugby, si è spento Franco Schileo

Era stato ricoverato qualche giorno fa al Ca' Foncello di Treviso, a causa di un malore improvviso. Ieri. 29 maggio, il suo cuore si è fermato gettando nello sconforto la sua famiglia e i tanti amici che gli volevano bene. Sono ore di lutto a Villorba per l'improvvisa scomparsa di Franco Schileo, vera e propria colonna della locale società di rugby, mancato all'età di 65 anni. Schileo aveva militato come tallonatore nella prima squadra villorbese, la Metalcrom, negli anni '80, per poi entrare nello staff. La notizia si è diffusa nella serata di lunedì, destando forte cordoglio. Schileo ha lavorato come magazziniere nell'Alto trevigiano servizi, per poi andare in pensione da qualche anno. Lascia moglie e figlia. Il funerale sarà fissato nell'arco dei prossimi giorni.