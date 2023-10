Le squadre del Villorba rugby per il gran finale di "Sportiamo"

Il Centro Commerciale Panorama di Villorba celebra lo sport con un mese di eventi dedicati alle società sportive del territorio, promuovendo i valori e i benefici che le differenti discipline sanno trasmettere: per quattro weekend la galleria del centro si è trasformata in un “palazzetto dello sport” d’eccezione, accogliendo le esibizioni di numerose società locali e atleti che partecipano alla prima edizione di SporTiAmo, evento organizzato con il patrocinio del Comune di Villorba, e sabato 14 e domenica 15 ottobre si prepara al gran finale. Accanto ad Angeldance, Asd Ardor (ginnastica ritmica) e Asd Park Tennis, sabato 14 ottobre dalle 15.30 alle 18.00 saranno presenti alcune atlete della prima squadra di serie A femminile, una rappresentanza della prima squadra di serie A maschile e della squadra di serie C del Villorba Rugby per raccontare la loro esperienza e l’importanza di fare squadra e incontrare dei fan della palla ovale e quanti vogliono avvicinarsi al rugby, uno sport che brilla per correttezza e spirito di gruppo e conta nella Marca numerose eccellenze. Non mancheranno i ragazzi del mini rugby: under 8, under 10, under 12 offriranno una dimostrazione delle basi del rugby.

Nel 2023 il Villorba Rugby celebra il suo 50esimo anno di vita: mezzo secolo in cui si è passati dagli albori di una pallaovale pioneristica ad una realtà matura, che emerge nel panorama del rugby trevigiano e veneto, grazie ad una organizzazione societaria che conta su centinaia di atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori, volontari. Grazie a loro, da sempre, il Villorba Rugby si è ritagliato un posto di primo piano nel mondo del rugby italiano. Del resto, questo sport a Villorba è molto radicato: su 18 mila abitanti sono oltre 400 i tesserati che fanno capo a decine di squadre di ogni età, in pratica in una famiglia su tre c’è un giocatore di rugby o un ex giocatore.

Nella stagione 2018/2019, dopo un lento ma costruttivo lavoro di semina a livello giovanile, il rugby villorbese femminile è approdato infatti ad un esaltante scudetto in serie A conquistato vincendo una finale memorabile. Nei due campionati successivi le ragazze dell'Arredissima si sono presentate puntualmente alla finalissima per il tricolore, piazzandosi al secondo posto. A fianco dei primati della squadra di serie A, vanno segnalati i molti scudetti delle formazioni Under 16, 14 e 18. Significativa è anche la crescita del movimento del minirugby, grazie ad un capillare lavoro di semina all'interno delle scuole elementari e medie.

A conclusione del pomeriggio, sabato 14 ottobre la direzione del Centro Commerciale Panorama di Villorba consegnerà ai rappresentanti delle squadre del Villorba Rugby e all’assessore allo sport del Comune di Villorba Egidio Barbon una targa in ricordo della prima edizione di SporTiAmo.