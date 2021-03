Ottavi del Trofeo VP verniciature Open del park di Villorba: i risultati

Oggi quarti di finale, ed entrano in scena i big Marco Speronello e Tommaso Gabrieli. Venerdì alle ore 14 lo Zar trevigiano Marco Speronello con il pavese Simone Vaccari, che giovedì pomeriggio ha liquidato l’under 16 ligure Matteo de Sanctis in due veloci set. Sempre alle 14 il vicentino Tommaso Dal Santo con Daniele Valentino. Dal Santo come già accennato ieri è in gran forma e con il trevigiano Angelo Rossi, dopo aver scaldato i motori nel primo set, nel secondo chiudeva imperiosamente la sua gara. Daniele Valentino ha faticato un po’ di più in quanto si aspettasse, perchè il toscano Guelfo Baldovinetti si è rivelato una vera insidia, specie nel primo set dove per poco non portava Valentino al tie-break. Poi trovato il bandolo della matassa il neo acquisto della Canottieri Padova che militerà in A2, chiudeva la pratica con un 6/2. In ogni caso è stato l’incontro più combattuto della giornata, il secondo inaspettatamente nell’ordine è stato quello messo in campo dal veneziano Federico Gavardina che con l’aretino Andrea Pecorella che gli rende in classifica ben quattro posizioni, il gap in campo non s’è visto. Gavardina ha rintuzzato tutti gli scambi dando il meglio di se, e, per alcune fortuite coincidenze, Pecorella è riuscito a mettere in cascina il primo set per poi lavorare ai fianchi il veneziano fino a chiudere il match. L’unico a fare una passeggiata com’era da copione, è stato il milanese Pietro Schiavetti che con il bellunese Enrico Dimai ha tabellato un doppio 6/1. L’ultima partita più battagliata è stata quella tra il trevigiano Mattia Ghedin e l’under 18 bresciano Cristian Persi. Sebbene sia stata chiusa in due set da Ghedin, quei due anni di differenza tra i due, fatti di gare intense per Mattia, sono serviti a chiudere con mestiere l’incontro.

Quindi venerdì Ghedin con il bassanese Gabrieli dovrà armarsi di grande pazienza, e, tenere il mancino al centro della carreggiata, per non consentirgli di aprirsi il campo con le geometrie più consoni per chi gioca con la racchetta a sinistra. Anche Ghedin è un discreto attendista, ma Gabrieli è un vero e proprio ragioniere del rettangolo e per scardinare il suo gioco, bisogna avere due scatti di manetta in più. Altro discorso invece per Pecorella-Schiavetti che hanno un gioco molto simile ed un’identica classifica. Tutto in bilico tra i due che essendo posizionati nella parte bassa del draw sono accoppiati a Gabrieli-Ghedin. Lo spettacolo è assicurato, peccato che sia domani che sabato, non vi si possa ssistere agli incontri, ma la finale, il club di Gianfranco Griso ha assicurato la diretta streaming sulla pagina face book del club. Grazie all’accordo raggiunto con tennistream, si alterneranno due commentatori a bordo campo e la qualità dei filmati, consentiranno di poter stare comodi in poltrona a gustarsi le evoluzioni di Marco Speronello con Tommaso Gabrieli, esattamente i due favoriti, o ci saranno delle sorprese ?

Nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, un altro giorno per stabilire chi farà compagnia ai promossi nel tabellone di terza che sono: Pietro Bertasi under 12 del Tc Padova, Giovanni Antonello under 16 del Belluno, Luca Lovato del Dolo, Carlo Gabrielli del Visnadello, Nemanja Ignjic del Castelfranco; Massimo Previti del Mogliano e Luca Benetti del Park tennis di Villorba.

Domani gli incontri tra: Carlo Battistella-Paolo Piccinato; Luciano D’Este-Rignanese Matteo; Leopoldo Passazi-Marco Minetto; Ivano Adolfo Silvestri-Roberto Simeoni; Francesco Biasotto-Giuseppe Mugnuolo; Pietro Bazzo-Stefano Lazzarotto; Massimiliano Falcomer- Vittorio Isolato, in caccia di un posto al sole.

A Sernaglia dal fine settimana inizierà l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse con 200 iscritti.

Dal 1° di Aprile ad Altivole il consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Iscrizioni fino ai 3.5 entro Martedì 30, fino ai 2.8 entro Domenica 4/4, per i rimanenti entro martedì 7 sempre entro le ore 12. Per i doppi entro Lunedì 5/4 all’indirizzo tennisclubaltivole@gmail.com.