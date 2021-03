Trofeo VP Verniciatura, chiuso anche il tabellone di terza categoria

Trofeo Vp Verniciatura dell’Open in corso a Villorba in via Rosselli presso il Park day ten. Cinque i courts a disposizione per i 200 tennisti in lizza, coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Chiuso anche il tabellone di terza categoria e lunedì pomeriggio i promossi inizieranno a duellare con i giocatori di seconda categoria. Avanzano quindi nel main draw: Niccolò Scioli (foto qui sotto) del Tc Padova che ha già ottenuto 4 vittorie e, viste le sue scorribande negli open patavini, con molta probabilità la sua corsa continuerà, nonostante qualche ostacolo blasonato. Alle 16.30 però non ci sarà un 2.8 ad attenderlo bensì il 2.7 vicentino Marco Carretta alla sua prima uscita stagionale.

Marco Galante vicentino che sarà opposto alle 15 al triestino Daniele Morossi, friulano con già al suo attivo 10 vittorie. Il bellunese Enrico Dimai con il trentino Alessandro Cella che in questa stagione ha già disputato 9 gare con un coefficiente del 55% che sicuramente alle 16.30 subirà una variazione. Alle 16.30 Pierandrea Valvasori under 16 triestino in progress si misurerà con il trevigiano Fabio Scuglia del Pederobba al suo quarto incontro stagionale. Il bellunese Giovanni David (foto qui sotto) dopo tre vittorie affronterà alle 18 il trentino Mattia Menapace che sembra stante alle gare sinora disputate, piuttosto vulnerabile.

Lorenzo De Col veneziano alle 15 incontrerà l’under 16 patavino del Tc Padova Umberto Ciato che ha già giocato più di una dozzina di gare con un balance del 50%. Federico Drusian, è quello che più ha convinto in questi giorni, che sta menando a destra e a manca, con vittorie nette e convincenti. Il giocatore del Salgareda dotato di un ottimo dritto si sta facendo largo ed il prossimo incontro sarà alle 15 col bassanese Filippo Bonamin con 17 gare disputate e 12 le vittorie conseguite.

Da Sabato Vedelago altri 140 tennisti in lizza nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, che a causa dell’alto numero di iscrizioni il cut off è stato destinato dai 4.4. Quindi in lizza in questo weekend ci sono stati i 4.3 e 4.2, mentre da Lunedì inizieranno i top di 4^. Qui il favorito è l’under 12 del Tc Padova Pietro Bertasi, nel frattempo sono avanzati: Alan Paulon del Pederobba e Luigi Mattietti del tennis Tai di Loreggia, nuovo club costruito dal maestro Truc Quach nell’area piscine Isola Verde.

A Sernaglia dal fine settimana inizierà l’Open di Primavera, mentre dal 1° di Aprile ad Altivole il consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, maschile e femminile.