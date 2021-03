Tennis, tredicesima giornata trofeo VP verniciature di Villorba

Trofeo Vp Verniciatura dell’Open in corso a Villorba Via Rosselli presso il Park day ten. Cinque i courts a disposizione per i 200 tennisti in lizza, coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Dopo la grande prova dell’opitergino Federico Drusian che dalla terza ha scollinato in seconda vincendo una partita tiratissima, tre tie-break, contro un rampante giocatore di seconda, anche il suo fisico ha dovuto fare i conti di una settimana fuori giri. Chi invece non è andato fuori giri è il veneziano Lorenzo De Col che entrato nel main draw riuscendo a superare un turno e fruendo di un by, oggi alle 14 giocherà contro il tennista dell’Eurotennis Angelo Rossi. Sempre alle 14 una sfida inedita tra il milanese Edoardo Ludivico Cattaneo e l’under 16 ligure Matteo de Sanctis. Altro giocatore di terza a tenere banco è il bellunese Enrico Dimai che alle 16.30 incrocerà la racchetta di Fabio Scuglia. Il maestro del Pederobba ieri in una bella partita contro il bombardiere Riccardo Parravicini è riuscito a spuntarla grazie alla sua à plombe. Una sicurezza quella di Scuglia esibita sin dalle prime battute. Nonostante sia andato subito in svantaggio, il tennista trevigiano è riuscito a rimettere in equilibrio l’incontro e sullo slancio ha portato a casa il passaggio del turno dopo due ore e mezza di bel tennis.

Altra bella partita sarà quella di Giovanni Agostinetto contro Guelfo Baldovinetti. Il “vikingo” di Opitergium reduce da alcune trasferte internazionali, troverà l’aretino Baldovinetti che ieri è riuscito ad estromettere il vicentino Marco Carretta. Carretta che ha dimostrato di avere i numeri per scalare la seconda categoria e Baldovinetti giocatore completo, anche lui in progress, oggi, contro Agostinetto internazionalmente ionizzato, ci saranno molte scintille. Le gare in programma alle 19 saranno tra Antonio Garbin del Plebiscito ed il veneziano Federico Gavardina che ieri ha concluso agevolmente il suo turno. La seconda ed ultima in programma oggi sarà quella tra il giocatore di casa Carlo De Nardi e l’under 18 bresciano Cristian Persi. Partita anche questa che metterà a confronto la verve del lombardo contro il gioco ficcante di De Nardi, anche se il trevigiano non sarà affatto riposato, perchè nella serata di ieri ha dovuto lottare per più di due ore per domare il bellunese Giovanni David.

Nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, altri due giorni per stabilire chi verrà promosso nel tabellone di terza tra: Pietro Bertasi-Luigi Mattietti; Carlo Battistella-Paolo Piccinato; Luciano D’Este-Rignanese Matteo; Stefano Zanet che attende il vincente tra Paolo Franceschini e Luca Lovato; Giuseppe Buiat-Luca Benetti; Massimo Previti attende il vincente tra Paolo Bellotto e Maurizio Bonaldo; Leopoldo Passazi tra il winner di Marco Minetto e Massimo Girotto; Ivano Adolfo Silvestri attende lo scontro tra Carlo Cochetto e Roberto Simeoni; Manrico Benetti-Carlo Gabrielli; Alfredo Gris-Nemanja Ignjic scontro pesante tra due giocatori di terza; Renato Bortolato attende chi la spunta tra Rodolfo Andolfatto e Giovanni Antonello; Francesco Biasotto attende tra Giuseppe Mugnuolo ed Edoardo Simioni; Pietro Bazzo tra Filippo Barbaro e Stefano Lazzarotto; Massimiliano Falcomer tra Lorenzo Grande e Vittorio Isolato.