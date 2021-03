Open di Villorba trofeo VP verniciatura: il programma degli ottavi di finale

Trofeo Vp Verniciatura dell’Open in corso a Villorba Via Rosselli presso il Park. Cinque i courts a disposizione per i 200 tennisti in lizza, coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Oggi iniziano gli Ottavi, Venerdì entra in campo lo zar pigliatutto Marco Speronello, questo il programma di Giovedì 25. Alle ore 12 l’aretino Andrea Pecorella 2.3 vs Federico Gavardina del Tc Venezia 2.7. Il veneziano si trova agli ottavi con una sola gara disputata delle due, ma convincente la sua prova, reggerà l’urto del toscano dal ranking massiccio ?

Alle 14 il giovane under 16 ligure Matteo De Sanctis 2.7, che finora non è mai riuscito a giocare causa due ritiri su due incontri da parte dei suoi avversari, incrocerà il pavese Simone Vaccari 2.4; sempre alle 14 Daniele Valentino, quest’anno con tessera patavina, accreditato come tds number five, dovrà disinnescare la mina vagante toscana, l’aretino Guelfo Baldovinetti 2.6.

Come già accennato, Baldovinetti (qui sopra) risulta un giocatore completo che sa tenere su di giri gli scambi duri, morbido a rete, ottimo servizio continuativo, e lo si è visto sia con Carretta, sia ieri con Agostinetto (foto qui sotto) dove sono volate saette ed il livello di gioco espresso era nettamente più alto del loro ranking. Riuscirà il funambolico Valentino a far suo questo match. Sicuramente il giocatore pedemontano è abituato a giocarsela con tennisti di caratura superiore, ma la grinta, il cuore, e soprattutto la testa con cui conduce gli incontri il giocatore toscano, condito da un fair play di tutto rispetto, fanno si che tra tutti gli incontri di oggi sia il più equilibrato. L’altro match delle 14 sicuramente fa pendere l’ago della bilancia in favore del giocatore milanese Pietro Schiavetti 2.3 che sarà opposto al bellunese Enrico Dimai con classifica 3.1. Sebbene Dimai abbia vinto al fotofinish due incontri del main draw e ricevuto un inatteso by, potrebbe giocare il tutto per tutto, da dentro o fuori, visto che poi l’attende la partita di chiusura del draw di terza.

Alle 17 il vicentino Tommaso Dal Santo reduce da un’ottima stagione 2020, troverà su suo cammino Angelo Rossi che ha già rimediato due vittorie. Il trevigiano dell’Eurotennis è risultato convincente, solido da fondo campo, e veloce nel chiudere i due incontri finora disputati. Con Dal Santo il borsino risulta pendere in favore del vicentino, già visto in azione nel finale della precedente stagione proprio con Speronello.

L’ultimo incontro del main draw della giornata, sempre alle 17 vede il trevigiano Mattia Ghedin 2.4 con l’under 18 bresciano Cristian Persi 2.6. Persi che ieri ha estromesso il tennista di casa Carlo De Nardi al terzo set. Ghedin che si presenta con un 65% di vittorie contro il 45% del suo avversario. Statistiche alla mano dovrebbero dare come favorito Ghedin, ma l’insidia è sempre in agguato, e in questa kermesse non ne sono mancate.

Nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, altri due giorni per stabilire chi verrà promosso nel tabellone di terza tra: Pietro Bertasi-Luigi Mattietti; Carlo Battistella-Paolo Piccinato; Luciano D’Este-Rignanese Matteo; Stefano Zanet-Luca Lovato; Giuseppe Buiat-Luca Benetti; Massimo Previti-Maurizio Bonaldo; Leopoldo Passazi tra il winner di Marco Minetto e Massimo Girotto; Ivano Adolfo Silvestri-Roberto Simeoni; Manrico Benetti-Carlo Gabrielli; Alfredo Gris-Nemanja Ignjic scontro pesante tra due giocatori di terza; RenatoBortolato-Giovanni Antonello; Francesco Biasotto-Giuseppe Mugnuolo; Pietro Bazzo-Stefano Lazzarotto; Massimiliano Falcomer- Vittorio Isolato.