Treviso Basket in trasferta a Bologna: super sfida contro la Virtus

De' Longhi Treviso Basket in campo mercoledì 21 aprile alle ore 20 sul parquet della Segafredo Arena di Bologna per il recupero della sfida infrasettimanale contro la Virtus, lo scorso mercoledì impegnata nella semifinale di Eurocup.

La partita, valida per la 27esima giornata di campionato, sarà la penultima gara di regular season per Treviso, che osserverà il turno di riposo durante l'ultima giornata (il 2 maggio) e il prossimo weekend incontrerà la Reyer Venezia per il derby al Taliercio. All'andata era stata la formazione di coach Djordjevic ad avere la meglio al Palavrde (72-98). Treviso arriva dalla sconfitta contro Varese, che ha messo fine alla striscia di sei vittorie consecutive. Per quanto riguarda Bologna, invece, il team ha perso l'ultima gara a Milano per 94-84. Se il campionato finisse oggi, Segafredo Bologna-De' Longhi Treviso sarebbe un'anticipazione di quella che potrebbe essere la sfida dei quarti di finale Playoff, considerando che al momento la Virtus si trova terza in classifica (a 36 punti, 18 vinte e 8 perse), mentre Treviso è sesta (a 28, 14 vittorie e 12 sconfitte). Coach Menetti avrà a disposizione la squadra al completo. Tra gli ex dell'incontro capitan Matteo Imbrò ha militato per la Virtus Bologna dal 2011 al 2015, passando da giovanili e prima squadra, con la quale ha fatto il suo esordio nella massima Serie (stagione 2012/13). Nel roster della Segafredo, invece, è presente l’ex Amedeo Tessitori, tra gli eroi della promozione in Serie A del 2018/19 e giocatore di Treviso anche la scorsa stagione. Infine, sono volti noti a Treviso anche quelli del play Markovic e di coach Sasha Djordjevic , il quale ha allenato la Benetton nella sua ultima stagione in Serie A (2011/12). Diretta video in streaming su Eurosport Player in abbonamento. Le interviste post partita verranno trasmesse sulla pagina facebook di Treviso Basket. Gli arbitri del match saranno: Attard, Borgioni e Belfiore.