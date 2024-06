Vittoria al Mugello per la squadra trevigiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’appuntamento Dunlop CIV 2024 di metà campionato che si è corso al Mugello ha visto protagonista DmR Racing ed i suoi piloti Alessandro Delbianco e Riccardo Russo. Le qualifiche hanno visto DB52 garantirsi la terza posizione e Riccardo il quinto posto, mettendo quindi buoni presupposti per le due gare in programma e nel contempo confermando il fatto di aver trovato e fatto una ottima configurazione delle R1. Nel primo confronto corso il sabato pomeriggio la situazione è buona per entrambe i piloti fermati però al secondo giro dalla bandiera rossa quando erano secondo e terzo, nella successiva partenza e con gara accorciata a 11 giri lo scatto è sempre buono sia per Delbianco che per Russo che inizialmente si contendono il secondo posto, nelle successive tornate Delbianco battaglia con Cavalieri e nel finale lo stacca per recuperare su Pirro, lepre fino a quel momento. Russo ingaggia, a suon di staccate, con Bernardi un gran bel confronto che si chiudeva sotto la bandiera a scacchi con il campano quarto per solo due decimi. Davanti Delbianco recupera e si avvicina a Pirro, Michele nel corso del penultimo giro scivola e libera la vittoria per Alessandro Delbianco e la sua Yamaha. Gara 2 di domenica si apre con la mutata situazione meteo che vede la pioggia essere protagonista e quindi il Team a cambiare tutte le strategie di gara. La competizione si apre molto bene per Russo che conquista il secondo posto e Delbianco il terzo, purtroppo queste posizioni son ben presto lasciate dai due portacolori DmR Racing in quanto le condizioni della pista migliorano rapidamente e la scelta dei pneumatici risultano meno efficaci del previsto, all’arrivo Delbianco è quarto e Russo con un doppio sorpasso finale chiude sesto. In campionato Delbianco, dopo la vittoria di sabato, sale in seconda posizione e Russo, in netta ed evidente ripresa al settimo. Prossimo appuntamento con racing night sul circuito di Misano il 3 e 4 agosto. Walter Durigon – Team Manager: “E’ ovvio essere soddisfatti di gara1, un po' meno di gara2. E’ comunque un gran bel risultato d'insieme che ci ha visti ripagati gli sforzi fatti da tutti i nostri tecnici per dare il massimo ai nostri piloti. Alessandro è una conferma e di gara in gara migliora il suo rendimento come altrettanto sta’ facendo Riccardo che si ripropone sempre più tra i protagonisti. Ripresentarsi sul gradino più alto del podio è sempre una bella soddisfazione, speriamo di poterla ripetere nei prossimi appuntamenti, siamo solo a metà stagione e ci contiamo. Grazie a tutti i nostri supporter.”