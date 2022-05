Campionato e Coppa Italia: il Quinto team sbanca il campionato del Calciotto

La Serie A 2021-2022 del Calciotto TV si è conclusa venerdì sera con la vittoria del Quinto Team per 2-0 nella finalissima contro l'EverBeer davanti a centinaia di tifosi ed appassionati. Il risultato, che ha permesso alla squadra di raggiungere il primo posto definitivo in campionato, è arrivato solo sette giorni dopo il trionfo nella Coppa Italia Treviso nella quale i ragazzi del Presidente Zanella avevano superato per 3-0 il Cà Nelson, realizzando così un double incredibile e ribadendo la loro superiorità incontrastata nella Marca trevigiana visto che si tratta del quarto Campionato di Serie A vinto dopo i titoli del 2016, 2017 e 2019. La dirigenza giallo-nera sta ora già lavorando in funzione del Torneo Estate dove dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso nel più importante torneo estivo del Triveneto. Con la vittoria della Serie A trevigiana il Quinto Team si è inoltre aggiudicato la possibilità di giocare, dall’1 al 3 luglio prossimi, al Totti Sporting Club di Ostia (Roma) dove andranno in scena le Finali Nazionali Scudetto e le Finali Nazionali di Coppa Italia, due final-eight per due titoli di prestigio assoluto che metteranno di fronte i campioni dei principali campionati di calcio a 8 italiani. Per l’occasione, il Calciotto Treviso sarà rappresentato dal Quinto Team per le Finali Scudetto mentre per la Coppa Italia scenderà in campo l'F.C. Cà Nelson in quanto finalisti di Coppa.

«Si tratta di un’esperienza fantastica per i nostri due club che si troveranno a competere con squadre di livello assoluto come i campioni in carica della SS. Lazio C8 e giocatori di livello internazionale come gli ex Seria A Totti, Moscardelli, Ledesma e molti altri ancora» afferma il Presidente del Calciotto TV Massimiliano Cattarin. «Devo innanzitutto ringraziare tutto lo staff che collabora con me per l'ottimo lavoro svolto quest’anno, a cominciare dal mio braccio destro Claudio Daminato – continua Cattarin - Il Quinto Team ha allestito una squadra di primissimo livello, sia dal punto di vista societario che tecnico e dominato tutta la stagione: 31 vittorie su 34 partite valgono 2 trofei con pieno merito. Anche la favola del Cà Nelson merita però di essere sottolineata, perché è la dimostrazione che una squadra con organizzazione, passione e spirito di gruppo può, pur partendo dalla Serie B, arrivare a giocarsi un sogno. La vittoria del Campionato cadetto è stata netta, ma la cavalcata in Coppa Italia Treviso fino alla finale col Quinto Team è stata esaltante e vale il pass per le Finali Nazionali di Coppa Italia a Roma».