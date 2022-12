Eccellenza, il Vittorio Falmec cede Spencer in Promozione e presenta il nuovo logo

In attesa di eventuali colpi in entrata si registra un'uscita per il Vittorio Falmec SM Colle: lascia i rossoblu l'esterno classe 2002 Wesley Spencer, finora sempre utilizzato. Il giocatore, ex Belluno e Union Clodiense, torna nel bellunese per vestire la maglia del Fiori Barp Mas in Promozione.

I rossoblu nel frattempo hanno presentato il nuovo logo societario, descrivendolo così: Mandiamo in pensione il vecchio logo e da oggi cambiamo ufficialmente pelle con una nuova identità visiva. Il nuovo logo rappresenta il Calcio Vittorio Falmec S.M. Colle in tutta la sua essenza, dai colori alla Vittoria Alata, simbolo di successo, sino al 1922, quando tutto è cominciato".