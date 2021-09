Tra piazze e giardini a Vittorio Veneto torna la Festa dello Sport

Dopo il convincente successo fatto registrare con l’esordio dello scorso anno, L’Amministrazione Comunale ripropone la ‘’Festa dello Sport’’, «un’occasione - come spiega il vicesindaco Gianluca Posocco - offerta alle numerose società sportive del nostro territorio, per far conoscere e promuovere la propria disciplina, incontrando le persone nelle piazze e negli spazi della città». L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Vittorio Veneto, si volgerà domenica 19 settembre, dalle ore 14 alle ore 18, sviluppandosi fra Piazza del Popolo, Largo Cavallotti e Viale della Vittoria, nel tratto tra via Da Vinci e i giardini pubblici. In questi spazi, gli sportivi, potranno tenere dimostrazioni delle discipline da loro praticate.

La partecipazione del pubblico avverrà naturalmente nella massima sicurezza, con le modalità previste dalla normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19. «Mi auguro - aggiunge Posocco - che la gran parte delle realtà sportive del nostro territorio approfitti di questo momento di festa cittadina anche per farsi conoscere, oltre che con le dimostrazioni, anche attraverso il punto informativo fisso che verrà installato e dal quale sarà possibili distribuire materiale informativo ai passanti».

A tutte le associazioni che aderiranno, oltre ad uno spazio dove svolgere le proprie esibizioni, saranno garantiti anche la fornitura di corrente elettrica, il piano per la sicurezza e il controllo degli accessi. Di tutto ciò si occuperanno gli organizzatori che cureranno anche la parte legata alla promozione dell’evento. Le società saranno responsabili delle attività da loro svolte e del corretto distanziamento da mantenere all’interno dello stand loro assegnato.

Per prendere parte all’iniziativa è necessario iscriversi tramite il form disponibile sul sito dell’Amministrazione comunale. Il modulo on line va compilato entro domenica 5 settembre. L’organizzazione deve infatti predisporre per tempo il Piano per la Sicurezza la cui stesura è strettamente collegata al numero di stand previsti.