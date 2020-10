Tennis, Vittorio Veneto conquista lo scudetto tricolore over 35

Imbattuti senza perdere nemmeno un incontro i tennisti del Vittorio Veneto conquistano il loro primo trofeo nazionale. Lo scudetto over 35 a squadre è stato assegnato al team di San Giacomo di Veglia dopo che sabato aveva battuto i tennisti sardi del Macomer ed in finale domenica i leccesi del Lequila. Ha diretto gli incontri il giudice di sedia Rino Meneghin e per la parte amministrativa della Fit Mauro Granzotto. Per il capitano Luca Serena è una grossa soddisfazione mettere in bacheca il trofeo nazionale a squadre. Dopo essere stato leader mondiale individuale over 35 per tutto il 2019, mancava quello collettivo, per il quale da sempre si batte e che da almeno 4 anni è sempre sfuggito. Quest’anno doppia soddisfazione perché averlo conquistato ed oltretutto giocando in casa, dando soddisfazione ai propri tifosi, è stato proprio un en plein. L’unico rammarico è di non essere riuscito a centrare la promozione in B2 che poteva coronare una stagione unica. Questi i scudettati: Roberto Meneghin, Massimo Ocera, Andrea Tolot, Luca Serena ed Andrea Barone.

A Castelfranco nel Rodeo a coppie trofeo Casale e Dallan premia i giocatori di casa Zen-Borghesan. I favoriti Nemanja Ignjic e Lal Dal Monte sono giunti sì in finale come prospettato ranking alla mano, dal draw disegnato da Massimo Nicoletti, ma Paolo Zen ed Andrea Borghesan si sono dimostrati più solidi e sono stati messi in difficoltà soltanto nel secondo set. Quindi il duo che insegna proprio nel circolo di Via Sicilia ha fatto vedere più affiatamento e sincronia. Paradossalmente hanno sofferto per l’appunto di più nel primo incontro opposti a Gasparini-Dalla Costa, prima di carburare e mettere il turbo nei due incontri successivi. Terzo posto per i numeri due Zaborra-Stella ed al quarto Zuech-Boin.