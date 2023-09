Vittorio Veneto si riaccende, Xmotors Team c'è

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Oltre una decade di silenzio è pronta finalmente ad interrompersi per tornare a parlare di una delle salite più amate a livello nazionale. Stiamo parlando della Cronoscalata Vittorio Veneto - Cansiglio, tappa valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna che vedrà al via Xmotors Team con due agguerriti portacolori. Sostenuti, come ormai da tradizione, anche dalla patavina La Superba gli alfieri della scuderia con base a Maser torneranno a gareggiare su un nastro d'asfalto a loro molto caro, ad iniziare da un Denis Mezzacasa che è pronto ad entrare nella tana del lupo, giocando in casa di uno dei più quotati rivali nella rincorsa alla Seat Ibiza Cup ovvero Romy Dall'Antonia. Il pilota di La Valle Agordina vanta un significativo margine sull'idolo di casa, poco più di trenta lunghezze, ma non potrà dormire sonni tranquilli con un Buiatti lontano solo otto punti. Il bellunese, attuale leader con la sua Seat Ibiza Cupra Racing Start, è pronto a dare battaglia. “C'è poco da dire e tanto da accelerare” – racconta Mezzacasa – “perchè andremo a correre in casa di Romy, nostro amico e rivale. Lui conosce molto bene questo tracciato mentre noi non abbiamo alcuna esperienza da poter sfruttare. L'ultima edizione, quella del 2012, fu la mia prima gara nel mondo delle salite e ricordo che si corse sotto un diluvio universale. Sarà sicuramente una forte emozione per me tornare a correre a Fregona, ricordando il mio debutto nel mondo delle cronoscalate. Possiamo quindi dire che partiremo come se fosse un nuovo esordio, non avendo riferimenti utili da quel lontano 2012, ma cercheremo di fare del nostro meglio per mantenerci in testa alla serie. Noi daremo il massimo e che vinca il migliore.” Una Vittorio Veneto - Cansiglio particolarmente sentita anche da Alex D'Agostini, al ritorno sull'abituale Peugeot 106 Rallye gruppo A dopo aver archiviato la parentesi del Nevegal. Il pilota di Pedavena, già visto in azione su queste strade nel 2011, sfrutterà la presenza per ritrovare il giusto affiatamento con la francesina, in virtù delle prossime uscite stagionali. “Nel 2011 ho esordito qui” – racconta D'Agostini – “e non posso che conservare un ricordo molto speciale di questo evento. Dopo tanti anni torno a correre a Vittorio Veneto e non posso dire di ricordarmi la strada perchè è passata una vita. Ho bisogno di riprendere il giusto ritmo, visto che al Nevegal ho capito che non è più quello di prima. Cercheremo indubbiamente di fare bene ma il nostro principale obiettivo è quello di prepararci per le trasferte che ci vedranno protagonisti nei mesi di Settembre e di Ottobre. Sarà bello ripartire da dove tutto è iniziato.” Appuntamento quindi fissato per questo storico ritorno, cominciando da un Sabato 26 Agosto che vedrà i concorrenti impegnati nel duplice turno di prove ufficiali. Durante la giornata seguente, con inizio previsto dal mattino di Domenica 27 Agosto, via alle due manche di gara con i poco meno di sei chilometri di sviluppo che, partendo da località Mezzavilla a Fregona, condurranno i concorrenti fino al traguardo di località Valsalega.