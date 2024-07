Voga alla Veneta "internazionale" a Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con le regate a bordo delle mascarete, tipiche imbarcazioni di voga alla veneta, si è concluso il raduno annuale del Comitato internazionale di Voga alla Veneta, quest'anno organizzato dalla Canottieri Sile. Grande entusiasmo da parte dei numerosi ospiti provenienti da Inghilterra, Germania, Austria, Olanda e Francia, che in questi giorni hanno potuto ammirare le bellezze del territorio accompagnati dagli amici trevigiani della Sile. Giovedì 27 la crociera delle caorline a Lio Piccolo con tappa enogastronomica al "Notturno", venerdì 28 la crociera sul Sile sugellata dalla cena di gala all'Odeon e sabato 29 le regate di mascareta doppio uomini, doppio donne e doppio misto. Per il Presidente della Canottieri Massimo Donadon: "L'evento si è rivelato un vero successo, i nostri ospiti hanno apprezzato la bellezza del nostro fiume e l'eleganza della città in un contesto di amicizia e passione per questa disciplina sportiva che si rinnova ogni anno". Presente alle premiazioni anche l'assessore allo sport di Treviso Alessandro Manera il quale ha sottolineato come queste iniziative contribuiscano a rendere ancora più visibile il territorio trevigiano nel mondo, per questo ringraziando la Canottieri Sile ed il suo direttivo. Ma tornando alle regate, la più "gettonata" è stata quella formata da equipaggio misto uomo-donna che ha visto imporsi una coppia di olandesi. Di seguito gli equipaggi arrivati "in bandiera": Mascareta uomo 1 Marco Berto e Leopold Fouché 2 Giannantonio Cedolin e Gianluca Brigiotti 3 Piero Bortoli e Axel Sabath 4 Nicola Magaldi e Gerard Chataigner - Mascareta donna 1 Roberta Schiavon e Meriel Cowan 2 Laura Hutchins Payne e Judi Jennings 3 Elisabetta Schiavon e Elisabeth Moore Delphendal - Mascareta misto 1 Tirza Mol e Hans Lentz 2 David Libercé e Elisabeth Moore Delphendal 3 Marco Berto e Michela Bonacin 4 Elisabetta Schiavon e Bernard Loison