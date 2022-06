Il Volley amatoriale Fontane è Campione regionale Csi per la sesta volta consecutiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Volley Amatoriale Fontane, dopo avere conquistato a maggio il suo dodicesimo titolo provinciale CSI, gli ultimi 7 dei quali consecutivi, domenica 12 giugno ha conquistato a Carità di Villorba il suo sesto titolo regionale consecutivo (dei 4 totali in bacheca), sconfiggendo in una partita combattuta ben di più di quanto potrebbe dire il 3-0 finale gli avversati del Kosmos in un derby tutto trevigiano. La gara, riedizione della finale provinciale disputata il 15 maggio sempre a Carità di Villorba, è stata combattutissima sul campo ed ha visto un pubblico numeroso ed appassionato. Ennesima stagione da record dei villorbesi allenati da coach Michele Crosato, conclusasi con 23 successi su altrettante gare, con 69 set vinti e solo 6 persi. E così il Fontane potrà difendere nelle fasi nazionali il titolo conquistato a Montecatini Terme nel 2019. La prossima tappa sarà domenica 26 giugno a Padova contro i campioni del Friuli Venezia Giulia. La finale di volley misto si è inserita all'interno delle finali regionali CSI ospitate dal comitato trevigiano dell'ente. Presenti alla manifestazione il sindaco di Villorba Francesco Soligo, l'assessore allo sport Egidio Barbon, il presidente regionale del CSI Giovanni Cattozzi ed il presidente provinciale Lelio Raffaelli.