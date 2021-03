Serie B, Volley Treviso piega il Massanzago in soli tre set

Continua la marcia vincente dei giovani della serie B orogranata che a Borgoricco, nella nona giornata di campionato, riescono a imbrigliare il BTM&Lametris Massanzago e ad avere la meglio in tre set, dopo aver riacciuffato in rimonta il primo parziale.

I padovani partono con una marcia in più e Treviso non trova continuità, ma tutto si gioca sulla rimonta di fine set: in netto svantaggio, 23-17 prima e 24-21 poi, gli orogranata riescono ad inanellare una serie di muri, attacchi ed ace, conditi da tanta attenzione in difesa e copertura, che permettono di riaprire le sorti del parziale. Dopo una dura lotta Treviso la spunta 31-29, con due attacchi finali di Novello, ancora in evidenza durante tutta la gara. Nel secondo e terzo set, entrambi vinti 25-20, il risultato non è quasi mai in discussione, con Treviso sempre in vantaggio di diverse lunghezze soprattutto grazie a muro e battuta. Terzo 3-0 consecutivo quindi per gli orogranata e sesta vittoria da tre punti.

Primo set

Buon livello da entrambe le squadre nella prima metà del primo set, ben organizzate in campo e determinate in attacco. Un errore e una murata su Novello fanno il break per i padroni di casa (12-8). La parte centrale del parziale è costellata di errori in battuta e Massanzago tiene il vantaggio (16-12). Treviso guadagna un break con un ace di Boninfante, ma i padovani sono lanciati e sfruttano ogni occasione (20-16). Un’azione infinita nella quale si mette in evidenza Ceolin a furia di difese, dà un ulteriore vantaggio i padovani, poi il neoentrato Favaro spezza il ritmo dei padovani con un mani out e Crosato accorcia con un muro (23-19). Parte da qui una rimonta firmata da Novello, tra attacchi ed ace (24-24); Massanzago reagisce aggrappandosi a Monari ed entrambe le squadre riescono a conquistarsi diversi set point, alternandosi al comando. Dopo tanti scambi è Treviso ad aggiudicarsi il parziale con ancora Novello sugli scudi (31-29).

Secondo set

Treviso prende subito il largo mentre i padovani, ancora segnati dal primo set, faticano ad ingranare. Gli orogranata sono incisivi in battuta e riescono a mantenere un buon vantaggio; Massanzago accorcia con un pallonetto di seconda di Zanatta e un attacco di Monari (13-15), ma sbaglia diverse battute e Treviso approfitta, creando anche buone situazioni di contrattacco ben sfruttate da Cunial. Novello è incontenibile da zona 2 e conquista il primo set point, poi sbaglia dai nove metri; è Favaro a chiudere al secondo tentativo con un attacco da zona 4 (25-20).

Terzo set

Nella terza frazione Treviso conduce mantenendo un vantaggio di 3-4 punti, i padroni di casa non riescono a trovare il ritmo ma crescono pian piano, trovando nei propri centrali dei punti di riferimento. Due disattenzioni di Treviso fanno impattare Massanzago (15-15), che acquista fiducia e si fa sentire a muro. Novello riscuote i suoi e un muro su Monari ridà fiato a Treviso (20-17). Un errore in battuta consegna il set point a Treviso che va subito a segno con un muro di Mozzato (25-20).