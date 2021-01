Volley Treviso, finalmente riparte il campionato di Serie B

Sabato, quando scenderanno in campo contro Belluno per il match d’esordio in Ghirada, per la squadra di coach Zanin saranno passati 342 giorni dall’ultimo match ufficiale

Manca poco all’inizio del campionato di serie B e i giovani di Volley Treviso contano le ore: sabato 23 gennaio, quando scenderanno in campo contro Belluno per il match d’esordio in Ghirada, per la squadra di coach Zanin saranno passati 342 giorni dall’ultimo match ufficiale. Il campionato parte dopo diverse sospensioni e il cambio della formula: sabato inizierà la prima delle due fasi in cui è stata divisa la regular season. “È da agosto che i ragazzi sia allenano per questo momento, finalmente ci siamo – commenta coach Michele Zanin - È stato un periodo ovviamente altalenante, ma ne abbiamo approfittato per lavorare di più su tecnica e fisico, ponendo ancora maggiore attenzione agli eventuali problemi fisici”.

Un buon periodo per introdurre i più giovani ad un livello maggiore, e nella compagine orogranata sono tanti gli atleti di 17-18 anni che andranno a scontrarsi con giocatori molto più esperti: “Non potendo giocare, abbiamo cercato di far entrare i ragazzi nel modello prestativo che ci prefiggiamo solo attraverso allenamento, presenza e incoraggiamento. Solo Ceolin e Crosato hanno già esperienza in serie B – continua Zanin – gli altri hanno giocato mezzo campionato di serie C lo scorso anno e infine uno viene dalla prima divisione: non è la prima volta che mi capita un gruppo del genere, faremo fatica, sarà difficile, ma cogliamo assolutamente la sfida. Come sempre sono curioso di vedere come i ragazzi gestiranno tutto questo”.

L’avversario di sabato, il Da Rold Logistics Belluno, torna in Ghirada dopo un anno: il 25 gennaio 2020, infatti, i bellunesi erano stati ospiti di Treviso in una delle ultime gare giocate. L’ossatura è quella della scorsa stagione, con l’esperto Colussi ancora in regia e un ottimo rinforzo: Nicolò Seveglievich, schiacciatore classe ’96 scuola Padova ed ex serie A2 con il Tuscania Volley. Una squadra che renderà l’esordio degli orogranata molto complicato. Il match inizierà alle 18:30 e sarà in diretta streaming sui profili social di Volley Treviso.