In 150 al pranzo di fine stagione del Volley Treviso

Domenica 19 giugno a Paese si è tenuto il pranzo sociale di Volley Treviso, un appuntamento che ormai mancava da tre anni e che finalmente ha permesso a tutte le squadre orogranata e alle famiglie di atleti e staff di ritrovarsi sotto lo stesso tetto per festeggiare la fine di una stagione che ha regalato grandi soddisfazioni. Sopra a un tavolo sono stati raccolti tutti i trofei conquistati quest'anno: a partire dai più piccoli, il primo posto territoriale e il terzo posto regionale Volley S3 2° livello, il primo posto U12 Interprovinciale 6x6 e 3x3, il primo posto nel campionato Interprovinciale U13 e in quello regionale U13, il primo posto alla Fano Thirteen Cup, il terzo posto al Trofeo 0.13, il primo posto nel campionato Interprovinciale e regionale U14 e nel campionato U15 Challenge, il primo posto nel campionato regionale U15 e il nono posto alle Finali Nazionali U15, la Cornacchia Winter Cup e il Trofeo Bussinello U17, il secondo posto alle Finali Nazionali U17 e il terzo posto alle Finali Nazionali U19.

Un "bottino" che va e riempire la bacheca del club, ma dietro c'è molto di più: "Sono emozionato e contento di aver finalmente avuto la possibilità di rivederci tutti riuniti dopo tanti mesi - è l'intervento del presidente David Moro - I risultati di quest'anno ci riempiono di orgoglio. La cosa più bella, oltre ad essere testimoni della crescita dei nostri ragazzi, è vedere l'impegno che tutti, staff, addetti ai lavori, volontari, mettono ogni giorno per far sì che tutto questo continui a funzionare. Il torneo U13 di questi ultimi giorni ne è stato la prova: è stato bellissimo assistere alla macchina che si è messa in moto per organizzare tutto in modo impeccabile”.

Dal vice-presidente Michele De Conti un messaggio sentito: "Il 16 luglio 2022 la società Volley Treviso compirà 10 anni, anni nei quali ho avuto la fortuna di avere al mio fianco delle persone senza le quali niente sarebbe stato possibile. Alcune che sono rimaste dagli anni Sisley, altre che si sono aggregate durante il percorso e hanno dato nuova energia. Oggi, dopo le ultime fatiche del Trofeo 0.13 che è stato praticamente una Finale Nazionale U13, voglio fare un omaggio speciale ai nostri ragazzi che hanno dimostrato un attaccamento speciale alla società lavorando come volontari al torneo. Per noi questo omaggio è un pezzo di storia: la maglia dell'ultimo anno della Sisley, con il numero 25 sul petto, come gli anni della società nel 2012”.

Tra il pranzo e il dessert, il gelato offerto da Idea Gelato, c'è stato modo di salutarsi tutti prima delle vacanze estive. Anche se gli allenamenti andranno avanti ancora per una settimana: da fine giugno, il rompete le righe definitivo.