Un’altra 19enne protagonista a Castelfranco Veneto: il Giorgione conferma Angela Facchinato

La seconda conferma in casa Azimut Giorgione è per la centrale trevigiana di 180 centimetri, classe 2005, Angela Facchinato. Non è una giocatrice qualsiasi per il club di Castelfranco Veneto: Angela ha seguito tutto il percorso nelle giovanili della società rossoblu e ha anche partecipato alle finali nazionali Under 18 della stagione 2022/2023. Già da un paio di stagioni è nel giro della prima squadra, con l’ultimo campionato di B1 che l’ha vista entrare in pianta stabile nel roster guadagnando spazio nell’esperto muro castellano. In particolare, non va dimenticata l’ottima prestazione di cui si è resa protagonista lo scorso maggio.

A Crema, le ragazze di coach Carotta vinsero in 4 set, soffrendo in pratica soltanto nel terzo parziale: in quel caso Angela mise a referto tre punti, garantendo un’ottima presenza a rete. Ha appena terminato il liceo scientifico “Da Vinci” di Treviso conseguendo la maturità, quella stessa maturità che ha dimostrato più volte sia in campo che fuori dal campo.

In particolare, nell’ultima annata ha avuto Federica Stufi e Sara Ceron come modelli, tanto da arrivare a dichiarare: “Avere dei punti di riferimento di questo calibro mi sprona costantemente a dare il massimo: cerco sempre di raccogliere il più possibile dalla loro esperienza di gioco e di squadra nel tentativo di costruire la mia”.

Il passaggio dalle giovanili, inoltre, è stato affrontato con grande caparbietà: “Passare dal giovanile a una realtà di alto livello com’è la B1, è sicuramente un cambiamento impegnativo e al quale, inizialmente, non è stato facile abituarsi. Ci si trova in una squadra nuova, di professioniste, in cui il livello è alto, gli obiettivi sono chiari e in cui l’impegno e la dedizione devono essere sempre costanti. È un ambiente tosto, ma è anche una dimensione da cui si può ricevere e imparare tanto, sia dal punto di vista umano che tecnico. Questo è possibile se si affronta il tutto con lo spirito giusto, senza demoralizzarsi davanti alle difficoltà che inevitabilmente si incontrano, ma facendo affidamento sulla squadra e sulle proprie capacità e potenzialità”.

Infine, ha ancora e comprensibilmente nel cuore il trionfo Under 18: “È stata un’esperienza incredibile che, per me e per il resto delle ragazze, ha significato tanto. È stata la conclusione migliore che avremmo potuto sperare, dopo anni di gioco, fatica e impegno di squadra; ci ha permesso di crescere molto, sia come gruppo che come persone”.