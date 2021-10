Buon 3-1 per il Duetti Giorgione nell'ultimo allenamento congiunto

Prosegue la preparazione alla nuova stagione di B1 per il. Nel pomeriggio di ieri sabato 2 ottobre, la prima squadra di Castelfranco ha sostenuto a Volano un allenamento congiunto disputando 4 set di gioco.il punteggio finale a favore del Duetti: “Il livello è stato molto buono considerando che anche Volano è formazione di B1 – racconta il tecnico del Giorgione Paolo Carotta -. È stato un test probante anche dal punto di vista del ritmo e dell’intensità di gioco. Le avversarie ci hanno messo in difficoltà ma ho visto la mia squadra uscirne bene. Sono perciò soddisfatto. Fra l’altro, ho tenuto a riposo Fornasier per un risentimento muscolare e ciò ha permesso di dare ampio spazio a Valente e Ganzer". Amichevole di ritorno con il Volano in programma sabato prossimo alle 17.30. Nel frattempo, appuntamento a mercoledì alle 20 sempre a Castelfranco per l’allenamento congiunto con il Conegliano.