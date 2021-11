Pallavolo Motta, che partita contro Castellana: è secondo posto in classifica

La Pallavolo Motta conquista il match contro la capolista Bcc Castellana Bari e sale al secondo posto con una sola lunghezza di distanza da Santa Croce. Con Motta ora c'è proprio la Bcc sempre a 9 punti e anche Cantù, grazie al successo al tie break proprio contro la capolista.

In casa il match finisce 3-1 per gli uomini di Lorizio. Una grande partita di carattere. “E’ stata difficilissima, siamo stati bravi a spingere sulla battuta per far giocare loro in modo più scontato, - dice Biglino autore di sei punti – siamo stati bravi nei primi due set, calati nel terzo, ma con break importanti abbiamo rimontato e vinto”.

A fine gara sono 29 in tutto i punti di Gamba, che ha trascinato la squadra nei momenti di difficoltà.

Mota parte benissimo e si trova a condurre tutto il set (25-20); stessa storia nel secondo (25-17), mentre nel terzo la Bcc prova a reagire rimanendo in scia dei padroni di casa fino al 15-15 per mettere la freccia sul 18-20. Chiusura 20-25. Continua la battaglia fra chi vuole chiudere e chi riaprire i conti: parità 13-13 e poi 19-18. Motta va per il 21-19 e il finale dice 25-21.