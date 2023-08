Al via la stagione 2023-2024 dell’Azimut Giorgione: formazione a trazione giovanile

Entusiasmo, sorrisi ma soprattutto tanta voglia di mettersi al lavoro. È ufficialmente iniziata la stagione 2023/24 per l’Azimut Giorgione che si è ritrovata al palazzetto di Castelfranco per la prima seduta di preparazione dalla nuova stagione. Le nuove arrivate, assieme alle confermate, hanno perciò mosso i primi passi all’interno dell’arena che ospiterà gli allenamenti e gli incontri casalinghi del campionato di B1. Ciò che più ha impressionato è stato il preannunciato ma non ancora definito colpo d’occhio offerto dalle numerose giovani approdate in pianta stabile in prima squadra. Ben sei atlete appena uscite dall’under 18, tutte finaliste nazionali nella kermesse di giugno tenutasi in Calabria.

Le schiacciatrici Alessandra Ganzer e Gloria Mason, la centrale Angela Facchinato, il libero Giulia Bardaro, l’opposto Caterina Alessi e il nuovo centro arrivato da San Donà Angela Marchetto. Sostanzialmente metà squadra, un dato che conferma la marcata vocazione giovanile della società di Castelfranco Veneto. Ha dichiarato il tecnico Carotta, alla sua decima stagione consecutiva al timone della prima squadra: “Le sei giovani non andranno semplicemente a completare la rosa ma sono atlete che vedremo a tutti gli effetti in campo. Ad esempio Marchetto e Facchinato si giocheranno il posto mentre Ganzer partirà come terza laterale. Siamo molto soddisfatti di averle portate in B1: intendiamo valorizzare il loro potenziale e arricchire un gruppo composto da elementi molto esperti”.

In programma due allenamenti al giorno. Seduta pesi mattutina e tecnica nella seconda parte della giornata. Dal 2 al 5 settembre l’Azimut andrà in ritiro al Villaggio Marzotto di Jesolo e successivamente verranno organizzati alcuni incontri amichevoli. Conclude Carotta: “Ci mettiamo al lavoro consapevoli di prendere parte ad un girone di ferro: tutte le nostre avversarie si sono rinforzate”. Capitano Ceron, vice capitano Morra. Esordio di campionato in casa fissato per domenica 8 ottobre contro il Volley Academy di Delebio (SO).