Alexandra Botezat riassapora l’A1 dopo 2 anni: “Ora sono più consapevole della mia forza”

Due anni di attesa e ora finalmente di nuovo la Serie A1. Alexandra Botezat riassaporerà presto la massima categoria nazionale del volley femminile dopo essere stata acquistata nelle ultime ore dalla neopromossa CDA Talmassons. L’ultima esperienza in questo senso per la giocatrice classe 1998, originaria della Romania ma cresciuta a Castelfranco Veneto, risaliva alla stagione 2021-2022 quando indossava la maglia di Vallefoglia. Il suo biglietto da visita è di tutto rispetto: nell’ultimo campionato, infatti, ha garantito ben 359 punti all’IPAG Montecchio (17° posto in tutta l’A2), oltre a 30 ace e ben 95 muri (nella classifica dei monster block è arrivata seconda).

Con un’altezza di 196 cm, Alexandra ha iniziato la sua avventura nel volley nelle giovanili della sua città di adozione, per l’appunto Castelfranco Veneto, giocando nel Giorgione. Al Bruel Bassano, in Serie B1, le sue qualità tecniche e fisiche non passano inosservate. Successivamente si trasferisce al Club Italia. Con maglia azzurra, Alexandra si distingue subito, giocando tre stagioni, di cui la prima in A2 e le successive in serie A1, dove esordisce nel 2015 a soli 17 anni. Nell’estate 2015, con la nazionale Under 18, conquista la storica medaglia d’oro al Campionato Mondiale di categoria.

Le sue prestazioni attirano l’attenzione della Unet E-Work Busto Arsizio, dove gioca per due stagioni, segnando 105 punti e vincendo la Coppa CEV 2018-19. Convocata nuovamente in nazionale nel 2019, ottiene la medaglia d’argento alla XXX Universiade di Napoli. Successivamente arriva per Alexandra il grande salto all’Imoco Conegliano, dove conquista il ‘triplete’ con Supercoppa Italiana, Campionato Mondiale per club e Coppa Italia. Le sue esperienze continuano, poi a Brescia e Megavolley Vallefoglia. Nelle ultime due stagioni è stata, invece, protagonista in A2 con Futura Volley Busto Arsizio e Montecchio Maggiore.

Queste sono le sue prime dichiarazioni da Pink Panther: “Trovare un accordo con la CDA è stato molto semplice, è una società ambiziosa, che da diversi anni ha un progetto solido che punta in alto, si è visto soprattutto quest’anno appunto con la promozione in A1. Mi ha colpito molto il primo contatto con la società, la chiarezza degli obiettivi e soprattutto il forte interesse che ha dimostrato nei miei confronti. È sicuramente un ambiente di cui parlano tutti bene e quando questo accade accettare la proposta diventa automatico. Sono felice di poter ritornare nella massima categoria. Conosco già questo campionato ma, questa volta, mi ci approccio in modo diverso; sono senza dubbio più consapevole della mia forza e capacità. Non vedo l’ora di iniziare la stagione in questo nuovo ambiente, percepisco grande entusiasmo e voglia di far bene. Penso che ogni stagione sia unica a modo suo, si ha l’opportunità di conoscere nuovi contesti e nuove persone. Sicuramente far parte del roster della CDA nella prima stagione in A1 per me è una gran fonte di onore e motivazione”.