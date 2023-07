Volley femminile B1. Alice Bellini è il primo grande acquisto dell’Azimut Giorgione

È Alice Bellini il primo grande acquisto dell’Azimut Giorgione che, dopo aver ufficializzato le confermate Andrich, Ceron, Morra e Pincerato, inizia a svelare i nuovi arrivi. Emiliana d’origine, il nuovo martello 22enne vanta già un’importante esperienza in categoria. Cresciuta nel vivaio di Sassuolo prima e dell’Anderlini Modena poi, ha militato in A2 a Montale e per tre stagioni in B1: "Nelle file del Volano, ho avuto occasione di venire a giocare a Castelfranco e sono sempre rimasta impressionata positivamente dalla società e dal pubblico. Credo che l’Azimut sia una squadra ambiziosa; inoltre, conosco bene Pincerato con la quale ho giocato assieme un anno".

Studentessa in economia, Alice Bellini (182 cm) valuta così la sua nuova squadra: “Ci sono tutti i presupposti per fare bene, la squadra è molto competitiva e con tanta voglia di mettersi in gioco. Conosco buona parte delle compagne per averci giocato contro e le considero tutte delle grandi atlete. Inoltre, ho trovato una società bel organizzata e disponibile. Non vedo l’ora di iniziare!”. Con l’ufficializzazione di Bellini prende forma il comparto di palla alta. In arrivo un’altra atleta di peso ad arricchire la batteria di schiacciatrici.