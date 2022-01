Imoco Volley, altre modifiche al calendario in vista

Mentre è in corso il match di serie A1 tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e l'Acqua & Sapone Roma (più tardi il servizio completo e dettagliato) sono state rese note alcune modifiche al calendario di alcune partite che le pantere saranno chiamate a disputare nei prossimi giorni.

Partiamo dalla Champions: le prossime avversarie delle ragazze di Daniele Santarelli, le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, sono alle prese con alcuni casi di Covid accertati e non saranno in grado di presentarsi al PalaVerde nel match originariamente fissato per martedì 18 gennaio. La CEV ha dunque concesso loro il rinvio: si giocherà mercoledì 26 gennaio alle ore 20:30.

L'altro slittamento riguarderà invece il campionato: la sfida tra Conegliano e Volley Bergamo 1991, che si sarebbe dovuta disputare il giorno di Santo Stefano, verrà recuperata mercoledì 19 gennaio alle ore 20:30 sempre nell'impianto di Villorba. I biglietti già acquistati in occasione di tale appuntamento rimarranno validi per la nuova data. In caso di impossibilità a garantire la presenza è possibile richiedere il rimborso del biglietto che riguarderà il prezzo e la prevendita, ad esclusione delle commissioni di servizio.

INFO AGGIUNTIVE - La piattaforma online per gestire le richieste di rimborso sarà attiva da lunedì 17 gennaio alle ore 12:00 e fino alle ore 23:59 del 24 gennaio 2022 ed è raggiungibile a questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi. Oltre tale fascia temporale non sarà possibile evadere le richieste di rimborso. Questa modalità è l'unica valida per chi ha acquistato il biglietto online e per chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita. La procedura guidata chiede di inserire un dato specifico relativo ai biglietti acquistati (CODICE A BARRE, SIGILLO FISCALE, CODICE TRANSAZIONE) selezionabile da un menu a tendina; se i dati sono corretti viene richiesto un iban e si può completare la procedura. I rimborsi verranno processati tutti dal gestore della biglietteria VivaTicket a fine procedura, quindi dopo il 24 gennaio.