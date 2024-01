Anna Piovesan è definitivamente sbocciata: la schiacciatrice di Castelfranco Veneto vicina al record di punti

Anna verrà, anzi è già arrivata e se ne stanno accorgendo un po’ tutti. Non si può non prendere spunto da una delle canzoni più belle di Pino Daniele per parlare dell’ottima stagione di cui si sta rendendo protagonista Anna Piovesan, schiacciatrice originaria di Castelfranco Veneto che ha dimostrato di trovarsi a proprio agio nel campionato di A2. La giocatrice classe 2004 (compirà 20 anni il prossimo 27 marzo) è al suo secondo anno con l’Esperia Cremona e proprio con questa maglia si sta ritagliando una soddisfazione dopo l’altra. Dopo la salvezza nella stagione 2022-2023, condita da 257 punti realizzati in 32 gare (con tanto di 37 muri decisivi e 9 ace), in quella attualmente in corso può riscrivere un record dopo l’altro.

L’Esperia è seconda in classifica nel girone A, una vera e propria rivelazione che si sta preparando a disputare i play-off promozione nel corso delle prossime settimane. Merito anche e soprattutto delle prestazioni di Anna Piovesan che è entrata di diritto nella top-10 delle migliori realizzatrici dell’A2 con 237 punti (è dunque vicina a battere il totale dello scorso anno), la seconda migliore performance di squadra. In sedici gare disputate, inoltre, ha già messo a segno 7 ace, senza dimenticare i 33 muri punto. Se non è una “esplosione” definitiva per l’atleta castellana, poco ci manca.

La sua carriera è stata già ricca di spunti interessanti: dal 2016 al 2019 ha militato nella Synergy Venezia prima di passare al Vero Volley e di rimanerci fino al 2021. Nel 2019 il suo primo grande traguardo, vale a dire lo scudetto conquistato al Trofeo delle Regioni, mentre l’anno successivo ha avuto la possibilità di disputare gli Europei di categoria con la Nazionale Under 17. Nella stagione 2021-2022 ha persino debuttato in A1 con la maglia di Chieri, il preambolo all’approdo a Cremona che la sta facendo emergere in tutta la sua classe.