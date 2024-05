Anna Toniato, l’allenatrice che va a giocarsi lo scudetto a 81 anni

Come prima, più di prima, nel segno dell’81enne coach Anna Toniato. L’Azimut Giorgione è campione del Veneto in S3 under 12 (minivolley) in virtù dei cinque successi di fila ottenuti nel concentramento di Dossobuono (VR) che domenica 12 maggio assegnava il titolo regionale 2023/24. Con in panchina Annamaria Dalla Toffola, conosciuta da tutti come Anna Toniato.

Fondò la Giorgione Pallavolo nel 1969 e oggi, questa “ragazza” del 1942, si è concessa il lusso di portare la compagine giovanile da lei allenata al titolo regionale staccando il pass per la finale nazionale. Il titolo di campionesse del Veneto nel minivolley, che fa seguito a quello di campionesse di Treviso e Belluno ottenuto qualche settimana fa, porta inoltre il nome di Ludovica Finotti, Angelica Barone, Adele Guber e Virginia Barban.

E di Paolo Carotta, l’assistant coach di Anna Tonato e suo ex allievo, oltretutto allenatore della serie B1 dell’Azimut Giorgione impegnata nei play off per l’A2. Insomma, una genealogia in miniatura di atleti, ex atleti e allenatori che percorre quasi un secolo di generazioni protagoniste alla Giorgione Pallavolo.

“La soddisfazione è grande perché l’anno scorso avevamo perso il titolo regionale per sola differenza punti – spiega Anna Toniato, con alle spalle una carriera ultra trentennale come insegnante di educazione fisica al “Rosselli” di Castelfranco Veneto – Quest’anno, meritatamente, saliamo sul tetto regionale superando anche la squadra giovanile delle campionesse d’Italia e d’Europa dell’Imoco Conegliano”. E ora sotto con la finale tricolore di Caorle (10-12 giugno). In palio il titolo di campionesse d’Italia. Fra le candidate, un’allenatrice 81enne. È tutto vero.