Azimut Giorgione 2024-2025 all’insegna del rinnovamento e della valorizzazione del vivaio

Si chiude con una lunga lista di partenti la stagione 23/24 dell’Azimut Giorgione. Nonostante la cavalcata trionfale in B1 e il feeling con un numerosissimo pubblico come non si vedeva dai tempi pre pandemia, gli obiettivi di Coppa Italia e la promozione in A2 non raggiunti hanno indotto la Giorgione Pallavolo a voltare decisamente pagina.

E così, ringraziandole della professionalità dimostrata e delle emozioni offerte lungo tutta la stagione, la società di Castelfranco Veneto saluta Caterina Alessi, Erica Andrich, Alice Bellini, Sara Ceron, Angela Marchetto, Gaia Marta, Lucia Morra, Giulia Pincerato, Beatrice Pozzoni e Federica Stufi. Le prime conferme riguarderanno alcune fra le restanti atlete, le ex “giovani” ovvero le giocatrici cresciute nel vivaio della Giorgione Pallavolo che, a partire dalla stagione appena conclusa, sono state inserite stabilmente in prima squadra.

Per loro, la prospettiva di maggiore spazio in campo nell’ottica di un ringiovanimento e di una valorizzazione del lavoro sul vivaio. Dopodiché verrà operato un sostanziale aggiornamento del roster. Quel che è certo è che, a Castelfranco, l’estate 2024 si prospetta alquanto calda. L’imminente rinnovamento del parco atlete in prima squadra fa da preludio ad una composizione tutta nuova che non riguarderà soltanto l’aspetto sportivo.