Azimut Giorgione a tutta play-off: per l’A2 bisognerà battere Legnano e Garlasco

Finisce con il più probabile dei risultati l’ultima di campionato dell’Azimut Giorgione (Azimut – Ipag 3-0: 25-12, 25-18, 25-16). Il 22° sigillo su 24 partite disputate è frutto di una prova corale con coach Carotta che dapprima schiera la formazione tipo salvo poi inserire a rotazione le giovani del roster. Nulla di nuovo pertanto rispetto alle ultime quattro gare ovvero da quando il primato è matematico.

Si vede soprattutto Giulia Bardaro, applaudita dalla sorella Anna campionessa d’Italia e d’Europa sugli spalti, che gioca buona parte dell’incontro. Ma c’è spazio anche per Marta, Mason, Ganzer, Facchinato. Ciò che fa ben sperare è la forma di Pozzoni, Stufi e Bellini in particolare, apparse più che pronte per il prosieguo della stagione. Anche se il match con Noventa non può essere indicativo, l’Azimut è apparsa concentrata e fisicamente pressoché a posto in vista della parte più importante della stagione, i play off.

Perché, com’è noto, non finisce qui. In attesa dell’ufficialità, gli avversari saranno Legnano (in trasferta sabato 18 maggio) e Garlasco (a Castelfranco Veneto sabato 1 giugno). Paolo Carotta: “La stagione regolare è stata conclusa bene anche se in realtà dobbiamo pensare che non abbiamo ancora vinto nulla. Siamo concentrati per le ultime due partite stagionali che emetteranno il verdetto sulla stagione. Conosciamo da tempo il nostro obiettivo e faremo di tutto per provare a raggiungerlo”.