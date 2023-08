Volley femminile B1. Azimut Giorgione: Alessia Tonina completa la lista dei nuovi arrivi

Oggi l'Azimut Giorgione inizierà la preparazione. Attesa la promozione in prima squadra di 5 finaliste nazionali under 18. In attesa di conoscere le cinque atlete del vivaio che approderanno in pianta stabile nella nuova B1, l’Azimut Giorgione ufficializza l’ultimo ingaggio. Si tratta di Alessia Tonina, palleggiatrice di 23 anni (180 cm), con un variegato curriculum giovanile e di serie B. Nelle ultime stagioni ha militato in B1 nell'Aduna di Padova e in B2 all'Argentario di Trento, a Belluno e a Fasano.

"Arrivo a Castelfranco con tanta voglia di mettermi in gioco – dichiara Tonina -. Conosco bene la Giorgione Pallavolo e tutte le volte che l’ho affrontata da avversaria sono rimasta piacevolmente sorpresa dall’organizzazione e dal supporto dei tifosi. Credo ci siano tutti i presupposti per disputare una grande stagione”. La regista di 180 cm è originaria di Trento e a Legnaro, in provincia di Padova, sta portando a termine la laurea in scienze e tecnologie agrarie. Farà coppia con Pincerato in regia: “Il nostro roster è competitivo e completo sotto tutti i punti di vista; dovremo restare concentrate e lavorare sodo ogni giorno perché ci aspetta un campionato lungo, con squadre ben attrezzate che lottano per fare il salto di categoria ma sono sicura che a fine anno arriveremo a toglierci belle soddisfazioni”.