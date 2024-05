Azimut Giorgione, la carica di Federica Stufi: “Vogliamo far sognare tutta Castelfranco Veneto”

L’intera stagione in due partite. Non ci sono mezzi termini per definire i play off che l’Azimut Giorgione si appresta ad affrontare in virtù del primo posto finale nel girone B della B1 femminile. Tre settimane di trepidazione nelle quali la prima squadra di Castelfranco Veneto, Legnano (MI) e Garlasco (PV), si daranno battaglia sul rettangolo di gioco. Due sfide per squadra, una classifica: chi termina in testa vola in A2.

Il primo incontro è in programma a Legnano con la Focol, sabato alle 20.30: “Dovremo lottare con corpo e cuore – precisa tramite i canali ufficiali del club l’esperta Federica Stufi. Siamo consapevoli sia delle nostre individualità che della nostra forza di squadra. Siamo come un’orchestra e desidero che ognuna suoni il proprio strumento contribuendo a creare una bellissima melodia. Ognuna ne deve far parte, completarla e far sognare, così che possa risuonare fino a Castelfranco creando una vera e propria opera d’arte”.

La similitudine artistica è figlia della grande esperienza di Stufi, il regalo natalizio che il Giorgione si è concesso mirando proprio a questa fase della stagione. Per lei, vent’anni alle spalle in serie A con una Champions League, una Coppa Italia, un Europeo under 19 e un’Universiade: “Ci siamo guadagnate una possibilità – continua la 35enne toscana. Ci aspettano due partite secche in cui ci giochiamo tutto. Conteranno i risultati finali ma anche l’eventuale differenza set e differenza punti perciò ogni palla può risultare decisiva. Tocca a noi far uscire il nostro meglio e la nostra miglior pallavolo”.