L’Azimut Giorgione chiama a raccolta i tifosi: “Facciamo vedere di cosa siamo capaci”

Non c’è due senza tre. L’Azimut Giorgione spera di poter trasformare in qualcosa di concreto questo famoso modo di dire: dopo le prime due vittorie nel campionato di B1 (girone B), il tris passa da Castelfranco Veneto e soprattutto dal big match contro la Fantini-Folcieri Ostiano. È una partita di altissima classifica e potrà già dire molto sulle ambizioni del team di coach Carotta. La graduatoria, d’altronde, parla chiaro: entrambe le squadre hanno vinto le prime due gare, ma le cremonesi hanno un punto in più (6 contro 5) dopo che l’Azimut si è imposta al tie-break lo scorso weekend. Giorgione sogna dunque il sorpasso, anche se bisognerà fare i conti con l’Ipag Noventa che ha ugualmente 6 punti e sarà impegnata in casa contro Ripalta.

Sognare però non costa nulla e per avere il miglior supporto possibile, la società ha lanciato un appello sui social. L’obiettivo è quello di riempire il palazzetto: “Una nuova sfida in casa aspetta le nostre ragazze della Serie B1. Come sempre, daranno il massimo in campo ma avranno bisogno di voi e del vostro sostegno durante tutta la partita. Siete pronti ad indossare i colori della squadra ancora una volta? Facciamo vedere a tutti di cosa è capace la famiglia Azimut Giorgione, dentro e fuori il campo da gioco”. Un appello che non può lasciare indifferenti e che tutti sperano venga accompagnato da un bel risultato sul taraflex.