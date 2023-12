L’Azimut Giorgione dà spettacolo anche in Trentino: la capolista piega il Volano in 4 set

L’Azimut Giorgione espugna Volano e conferma il primato nel girone B della Serie B1 di volley femminile. Non è un successo dei tanti – 8 su 9 incontri – quello conquistato in Trentino. La formazione di Carotta scendeva in campo contro una diretta concorrente per il vertice e per di più in una palestra storicamente ostica. Con una prova collettiva sorretta da una solida ricezione e da importanti numeri a muro, la squadra di Castelfranco ha costruito un successo pesante, sia a fini della classifica che della consapevolezza di squadra. Su tutte ha brillato Alice Bellini che ha saputo sfruttare la familiarità con il suo ex campo di casa. Con questo risultato, l’Azimut tornerà in palestra da capolista per preparare l’ultimo match del 2023 in programma domenica prossima in casa alle 17.30 con San Donà.

Primo set. Nessuna delle due squadre riserva sorprese nella composizione degli starting seven. Il Volano conferma la diagonale Galbero – Sesenna in posto-4, la capolista si affida alla palleggiatrice Giulia Pincerato, all’opposta Erica Andrich, alle schiacciatrici Beatrice Pozzoni e Alice Bellini, alle centrali Sara Ceron e Angela Marchetto, al libero e capitano Lucia Morra. I primi scambi vedono un Rothoblaas poco reattivo nel calarsi nella parte. La squadra di casa mette a terra il primo pallone sullo 0-3, dopo che Pozzoni ha già messo a terra due pipe, poi la situazione si complica ancora di più per mano di un ace di Pincertato su Sesenna e di un muro di Marchetto sulla stessa schiacciatrice volanese. Sull’1-6 è già tempo di time out per Luca Parlatini. Ripreso fiato, il Volano stabilizza il cambio palla e poi costruisce una serie di break point che lo riporta in partita. Il merito è dei servizi di Campagnolo e dei muri delle compagne, che erigono una barriera invalicabile fino al 10-8: vanno a segno due volte Galbero (su Andrich e Ceron), una de Val (su Pozzoni) e una Bortoli (su Pozzoni), poi arriva anche l’ace sulla stessa schiacciatrice. Il Volano si aggrappa ancora al muro e al servizio (ace di Bortoli, block di Bortoli e de Val) per rimanere agganciata alle avversarie, ma poi accusa ancora il colpo quando torna in battuta Pincerato, dato che il cambio palla lagarino si blocca fino la 14-18, complici gli errori di Petruzziello e Galbero e i muri di Bellini e Marchetto. Pozzoni porta poi in dote al Giorgione anche il 15-20 e a quel punto è troppo tardi per una nuova rimonta, anche se Campagnolo (fast e muro), Galbero e Petruzziello riescono a riportare il Rothoblaas fino al 22-24. Chiude un servizio lungo di Galbero.

Secondo set. Si comincia a passo di carica per le biancorosse, che accolgono di buon grado una serie di errori del Giorgione, due in battuta e due in attacco, infine un’invasione di piede di Bellini per lanciarsi sul 7-4. Un facile tocco di Sesenna su ricezione lunga di Bellini vale il 9-5, ma poi l’impeto del Volano si arresta e piano piano l’Azimut si costruisce la parità, mandando a segno la coppia Pozzoni – Bellini. Sul 12-11 tocca a Sara Ceron fare la differenza dai nove metri: le sue battute su Sesenna permettono al Giorgione di realizzare quattro break point (con due ace e un muro di Pincerato). Il Rothoblaas non si dà per vinto e risponde con un ace di Galbero e una serie di break portati da Petruzziello, dalla neo entrata Mandò e da un palleggio falloso di Pincerato (19-17). La battaglia è appassionante. Le venete accorciano le distanze con Pozzoni e poi riescono ad annullare due set point consecutivi al Volano sul 24-22 (errore di Petruzziello e attacco di Andrich) ed un terzo sul 25-24 per poi procurarsene uno con Andrich. Sul 25-26, però, il Rothoblaas alza la voce a va a chiudere con due block vincenti di Sesenna e Bortoli su Andrich e Pozzoni. Il 28-26 vale l’1-1.

Terzo set. Ristabilita la parità, il Volano vorrebbe continuare a giocarsela alla pari, ma, fatta eccezione per un buon inizio di terzo set (4-3 con un ace e un muro), le ospiti prendono il controllo della situazione e non lo mollano più. Ai problemi della ricezione, si aggiungono quelli dell’attacco biancorosso, che comincia a commettere troppi errori per poter rimanere nella scia delle avversarie. Due consecutivi di Campagnolo valgono il 5-7, quello di Petruzziello il 6-9. Poi Sara Ceron infierisce due volte in attacco e una a muro e costruisce un vantaggio incolmabile a favore dell’Azimut (9-16). Petruzziello commette altri due errori prima della fine della frazione e Ceron mette a terra due palloni in attacco prima del cambio di campo, che scatta sul 17-25.

Quarto set. Nel quarto set la musica non cambia. Il Giorgione lo apre con un ace di Pozzoni su Galbero, poi ne realizza un secondo con Bellini su Sesenna ed un terzo con Marchetto su ancora su Galbero. Nel frattempo il punteggio è già volato sul 4-7 ed è già tempo del primo time out per Luca Parlatini. Fino al 9-13 risulta difficile immaginare un colpo di coda del Volano, ma le biancorosse riescono ad aprirsi un varco quando anche Emma Galbero riesce ad infilare una serie di battute molto efficaci, che permettono a Sesenna (2 attacchi) e a de Val (muro su Bellini) di costruirsi un inaspettato pareggio sul 13-13. La speranza di giocarsela fino alla fine, però, dura un attimo, perché dopo aver profuso questo sforzo si spegne come un motore senza benzina. Il turno in battuta di Ceron sembra non finire mai: inizia sul 13-14 e si chiude sul 13-22. Dopo un ace su Sesenna si esalta Bellini in attacco e a muro, ma sono sopratutto gli errori biancorossi a velocizzare la corsa verso la fine del match. Il 3-1 definitivo viene sancito dal 25-18.

Così coach Carotta a fine gara: “I nostri avversari avevano preparato molto bene la partita. Siamo partiti con il piede giusto ma a muro riuscivano a controllarci. Non è stato semplice, specialmente nei primi due set. Alla lunga abbiamo imposto il nostro gioco ed abbiamo conquistato una vittoria che ci soddisfa”. Il tabellino del match:

ROTHOBLAAS VOLANO-AZIMUT GIORGIONE 1-3 (22-25, 28-26, 17-25, 18-25)

VOLANO: Bortoli 5, Petruzziello 9, Sesenna 12, Galbero 14, Campagnlo 8, De Val 4, Giudice, Mandò. All. Parlatini

GIORGIONE: Pincerato 6, Andrich 12, Bellini 23, Pozzoni 13, Marchetto 5, Ceron 12, Morra, Alessi, Ganzer. All. Carotta