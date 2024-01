L’Azimut Giorgione elogia la propria tifoseria: “Che partita sarebbe senza di voi?”

Se non è una dichiarazione d’amore, poco ci manca. L’Azimut Giorgione vivrà il primo dei due weekend di riposo dopo la fine del girone andata nella Serie B1 femminile, ma non ha affatto dimenticato chi la segue da vicino e costantemente. Gli account social della squadra che sta dominando il girone B, capolista indiscussa e qualificata alle Final Four della Coppa Italia di categoria, ha voluto dedicare un pensiero ai suoi tifosi con un messaggio davvero emozionante.

Ecco le parole in cui i colori rosso e blu emergono in tutta la loro nitidezza: “Il mondo dello sport ha conosciuto e conosce tutt’ora la violenza sugli spalti: un fenomeno a cui però la pallavolo si rifiuta di aprire le porte. Durante ogni match ci dimostrate che rispetto e sportività possono e devono esserci sempre, in qualsiasi lato delle gradinate. Ci ricordate che, anche per voi tifosi/e, lo sport è passione, divertimento e impegno. E, soprattutto, ci regalate la certezza che lo sport è di tutti/e, senza alcuna eccezione. Siete parte della famiglia e, per noi, siete la carica migliore che ci sia”.

Il ritorno in campo dell’Azimut è in programma per il prossimo 10 febbraio, per la precisione in quel di Delebio (Sondrio): le trevigiane andranno a far visita alla Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, ultima in classifica con 3 punti conquistati. È il più classico dei testacoda, oltre che una ghiotta occasione per rafforzare il primato, ma Giorgione ha già dimostrato di non sottovalutare neanche un avversario.