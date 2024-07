Un resanese per la nuova Azimut Giorgione: a Castelfranco Veneto arriva Sergio Busato

La rivoluzione tecnica della Giorgione Pallavolo inizia con un ritorno eccellente. Il nuovo capo allenatore della Serie B1, nonché Responsabile dell’Area Tecnica e Sportiva della società, sarà infatti Sergio Busato, un nome che agli appassionati di volley dice molto. Classe 1966, non ha bisogno di troppe presentazioni. Il palmares è ricco, fatto di titoli importanti e condito da numerose e prestigiose esperienze maturate in Italia e soprattutto all’estero.

In particolare, al servizio della Federazione Russa, ha raggiunto i vertici della propria carriera ottenendo un oro olimpico con lo staff della nazionale maschile a Londra 2012 e, più recentemente, quando ha ricevuto la responsabilità e l’onore di guidare la nazionale femminile alle olimpiadi di Tokyo 2020. Il castellano di Resana si presenta quindi con un biglietto da visita pesante che garantisce alle atlete ed ai tecnici della società di Castelfranco Veneto un bagaglio di conoscenza inestimabile oltre ad una importante opportunità di crescita.

Queste le sue prime dichiarazioni da neocoach dell’Azimut Giorgione: “Avrei potuto proseguire l’avventura all’estero ma, da un lato ho dovuto ben valutare le esigenze familiari, dall’altro ho trovato molto attrattivo il progetto propostomi di sviluppare le potenzialità del volley nel mio territorio di origine, una sfida alla quale non rinunciare. Inoltre, riguardo al nuovo roster e alle priorità delle prime settimane di lavoro dovremo costruire una nuova casa partendo dalle fondamenta, certamente ci vorrà del tempo per conoscersi, ci sarà da lavorare molto per creare la giusta chimica, scoprire e sviluppare il potenziale di ogni atleta. Vorremmo riuscire a proporre una pallavolo per divertirci e divertire, pensare che la gente venga al palazzetto per assistere non solo ad una partita ma ad un evento. I risultati saranno la conseguenza di questo insieme di cose”.

Lo staff tecnico di coach Busato sarà completato da Fabio Stocco nel ruolo di vice e dal confermato Enrico Cremasco che sarà anche il coordinatore dell’attività del settore giovanile e coach della formazione Under 16.