Azimut Giorgione, fame insaziabile: dopo il titolo di campione d’inverno, ora si punta alla Coppa Italia

Ipag Noventa-Azimut Giorgione di domani (fischio d’inizio alle 20:30) vale per il campionato ma ancor di più per la Coppa Italia. Si tratta dell’ultima giornata del girone d’andata della B1 femminile con la squadra di Castelfranco Veneto in trasferta a Noventa Vicentina. La formazione di coach Carotta, matematicamente campionessa d’inverno, cercherà i tre punti che le consentiranno di mantenere o incrementare il vantaggio sulla seconda ma soprattutto di staccare il pass per la Final Four della coppa nazionale alla quale hanno accesso le prime 4 migliori classificate dei 5 gironi della B1.

Giulia Pincerato non fa giri di parole tramite i canali ufficiali del club: “Siamo matematicamente prime alla fine dell’andata, la Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali e meglio ci classifichiamo e migliore sarà l’incrocio in semifinale. Perciò, concentrazione massima per la sfida di Noventa. Nonostante gli infortuni che stanno penalizzando le nostre avversarie, mi aspetto una partita combattuta se non altro per il carattere e l’entusiasmo che l’Ipag continua a dimostrare in campo. Sarà importante mantenere l’ordine a muro a in difesa”.

Sull’intesa con le attaccanti in forza all’Azimut, la regista con lunga esperienza in A1 vede ampi margini di miglioramento, in particolare con la neo arrivata Federica Stufi: “Il feeling con il comparto offensivo è buono. Dopo tutto con Bellini avevo già giocato in passato a Modena e con Ceron lo scorso anno al Giorgione. Con Pozzoni ho compreso qual è la sua palla mentre con Stufi direi che possiamo crescere ancora molto. Ci avevo già giocato assieme ma sono passati tanti anni. Vedo un ampio margine di miglioramento”. Il che è vero. Ma è altrettanto vero che, domenica scorsa, quei primi tempi dietro ad una mano e la rapidissima chiusura di Stufi, hanno già inebriato Castelfranco di un profumo mai avvertito prima.