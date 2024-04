Castelfranco Veneto, l’Azimut Giorgione potrebbe qualificarsi ai play-off per l’A2 già domenica

Ripartire più forti di prima. Questo l’imperativo in casa Giorgione, alla vigilia della sfida interna con l’Orotig Peschiera (domenica 7 aprile alle 17.30). L’amara uscita di scena dalla Coppa Italia nel match di semifinale può diventare una preziosa porta di passaggio. È il paradosso dello sport, come conferma Erica Andrich: “Non lo nascondiamo: il dispiacere dall’eliminazione in Coppa Italia è molto. Ma da una sconfitta si può imparare più che da una vittoria. Quindi, in quest’ottica, siamo rientrate a Castelfranco consapevoli di dover lavorare meglio curando alcuni aspetti che a Campobasso non sono andati bene”.

Con Peschiera, l’Azimut vuole riprendere la marcia fin qui pressoché inesorabile che le ha consentito di vincere in campionato 17 incontri su 18. “Questa nuova sfida sarà fondamentale dal punto di vista mentale ed emotivo. Mi aspetto una partita combattuta che dobbiamo mettere a frutto per ripristinare la grinta e la determinazione che ci caratterizzano. Costanza, concentrazione e cura dei dettagli saranno elementi importantissimi da qui a fine campionato”.

La matematica potrebbe regalare una grande gioia già con cinque giornate d’anticipo. L’Azimut è quasi certa di prendere parte ai play-off promozione che mettono in palio la Serie A2. In caso di successo contro Peschiera, il match tra Volano e Vicenza (entrambe terze in classifica) potrebbe rendere il divario rispetto alla quarta piazza (ai play-off accedono le prime tre formazioni del girone) incolmabile, a meno che la gara non termini al tie-break.