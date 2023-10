Volley femminile B1. Azimut Giorgione in progresso: la squadra è pronta per il campionato

L’Azimut Giorgione cresce. È il campo a dirlo. Nell’ultimo incontro amichevole pre-stagionale disputatosi a Castelfranco Veneto con le compagne di girone del Volley Clodia, Ceron e compagne hanno ben figurato vincendo agilmente i primi tre set e perdendo il quarto nel quale è stato dato spazio alle seconde linee. Nonostante la squadra di Carotta debba ancora terminare la fase di rodaggio, con visibili e colmabili margini di miglioramento, il progresso rispetto ai primi allenamenti congiunti è tangibile.

Con una Pincerato apparsa già in forma campionato, autentico perno tecnico, il comparto attaccanti ha dato sfoggio dei numerosi colpi a disposizione: “Non solo – puntualizza Paolo Carotta – mi è piaciuto molto l’approccio a muro e in difesa. È un aspetto al quale tengo e i risultati ora sono visibili. C’è un bel morale, si lavora bene: è un gruppo che sta bene assieme, si impegna e sa divertirsi. A tratti siamo stati belli da vedere, è un passo in avanti”. Domenica alle 17:30, sempre a Castelfranco, inizia il campionato contro il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna. Sull’obiettivo stagionale bocche serrate, o quasi. Chiosa Carotta: “Ogni fine settimana cercheremo di portare a casa il risultato”. La determinazione non manca.