Azimut Giorgione scatenata sul mercato: cinque colpi in entrata per sognare in grande

Dopo le conferme, la Pallavolo Giorgione è passata alle new entry, facendo entrare nel vivo il mercato relativo alla stagione 2024-2025 che vedrà protagonista la formazione di Castelfranco Veneto in Serie B1. Sono ben cinque i colpi che hanno contribuito negli ultimi giorni a comporre ulteriormente il nuovo roster. Il primo nome è quello di Angela Coba, giovane talento della pallavolo italiana, che la scorsa stagione il Giorgione ha conosciuto da avversaria.

La nuova regia, dunque, sarà affidata alle mani della lodigiana, classe 2006 di 181 cm. Cresciuta nel prestigioso vivaio della Visette Volley di Settimo Milanese, è passata direttamente in casa Imoco grazie al progetto “Visette Imoco Volley Center”. Fresca di titolo italiano Under 18, può già vantare numerose convocazioni nelle nazionali di categoria collezionando medaglie e titoli giovanili. In tutto questo va e vieni, tra squadre di club e nazionali, Angela ha già avuto l’onore di assaggiare la A1, categoria alla quale legittimamente deve ambire. C’è poi la collega di reparto Gloria Vendramini: trevigiana di Susegana, classe 2004, di 183cm, Gloria ha iniziato proprio nella sua cittadina prima di trasferirsi nella vicina Conegliano alla Fast Volley – Team Conegliano Volley dove ha ottenuto la promozione in B2.

La successiva tappa è stata Chions in B2, poi, per motivi di studio, a Belluno in serie C. Al termine della stagione 2022/2023 è arrivata la prima chiamata nel campionato nazionale di B1 da Teramo. In Abruzzo la stagione regolare del girone E è stata chiusa al settimo posto. C’è poi un gradito ritorno per completare il reparto liberi, quello di Caterina Fantini. Milanese, Classe 2001, 173 cm, ha iniziato la sua carriera nelle fila della UYBA di Busto Arsizio per poi, ancora diciottenne, affrontare la prima esperienza lontano da casa al CUS Torino in A2. Successivamente, alla ricerca di maggiore spazio, ad Acqui Terme in B1, poi l’approdo a Castelfranco per una stagione in piena pandemia.

Nella stagione 2022/2023 il ritorno in Piemonte al Volley Parrella dove ha disputato un’ottima stagione raggiungendo i playoff e, nella stagione appena conclusa, un buon campionato a Bra dove, fino a poche giornate dal termine, ha coltivato la speranza di giocarsi un posto fra le prime 3. Il reparto centrali invece si arricchisce della presenza di Alessia Pomili. Classe 2000, nella stagione 2017/2018 ha fatto parte del roster della Lardini Filottrano in A1 respirando aria di grande volley. Poi la scelta di giocare e fare esperienza con un triennio a Jesi, un anno in B2 ed due in B1. La tappa successiva sempre nelle Marche alla Clementina 2020 Volley di Castelbellino in B1, prima della chiamata di Soverato in A2. Qui disputa mezza stagione e passa nell’altro girone di A2 ad Offanengo dove disputerà la pool salvezza nella post season. Nella stagione appena chiusa il ritorno in quel di Jesi in B1 dove termina la regular season al secondo posto ed al terzo i playoff promozione.

Molto spesso in doppia cifra, Alessia è un’atleta di livello assoluto per la categoria e non mancherà di dare un contributo determinante alla squadra. Infine, a Castelfranco Veneto è sbarcata Blerona Tasholli. Classe 2001, 183 cm, si è avvicinata al volley nel suo paese di residenza, poi si è trasferita all’ATA Trento dove, dopo aver completato la trafila nelle giovanili, ha l’occasione di debuttare in B1. Sempre nel suo Trentino ha continuato poi il percorso di crescita. A Volano Blerona ha giocato i playoff a conclusione della stagione 2020/2021 e proseguito anche l’anno dopo. Nella stagione 2022/2023 sceglie di trasferirsi in Emilia, a Imola in B1, scelta dettata anche dall’esigenza di essere vicina alla sede dell’università frequentata. Nella stagione appena conclusa l’esperienza a Vicenza, dove chiude la regular season al secondo posto e gioca i playoff. A Castelfranco Blerona avrà modo di dimostrare il suo essere attaccante a tutto tondo, misurandosi nuovamente nel ruolo di centrale, come alle origini.