L’Azimut Giorgione si gode un altro giovane talento, la 19enne Angela Facchinato

Con un solo set effettivamente combattuto, l’Azimut Giorgione torna dalla trasferta di Crema con tre punti che ribadiscono un primato oramai noto in B1 (Enercom Fimi Crema – Azimut Giorgione 1-3: 14-25, 18-25, 25-22, 12-25). Per la penultima partita di stagione regolare coach Carotta torna a schierare le atlete che durante la stagione più volte hanno iniziato il match da titolari.

È il segnale che, dopo il turn over a primato matematico raggiunto, in casa Azimut si sta tornando a scaldare i motori in vista dello scatto finale che coinciderà con i play off promozione, in programma dal 18 maggio. E considerato l’avvio bruciante nei primi due parziali contro un Crema più che soddisfatto della stagione fin qui condotta, è tornata a verificarsi la possibilità di aprire le porte del campo alle atlete più giovani. Diretta dall’ottima prestazione del terzetto Stufi, Bellini e Pozzoni, molto bene ha figurato Angela Facchinato, centrale 19enne anch’essa finalista nazionale under 18 nella stagione scorsa con la maglia di Castelfranco Veneto.

Per l’Azimut, la trasferta lombarda è stata la penultima passerella che conduce alla fase cruciale dell’anno, comunque impegnativa come sottolinea il tecnico castellano: “Giocare nel campo di Crema non è mai facile perciò riteniamoci soddisfatti della prestazione. Siamo riusciti a vincere anche con le giovani perciò il rientro di tutte in campo è potuto essere graduale”. Per l’Azimut, prossimo e ultimo impegno di regular season sabato prossimo alle 20.30 a Castelfranco contro Noventa Vicentina.